Сергей Прядкин: у меня нет чувства, что "Анжи" снимется с чемпионата

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу тяжелого финансового положения в "Анжи".– Я беседовал с президентом "Анжи". Там сложная ситуация. Пока "Анжи" готовится к сезону. Ряд игроков пришло, ряд – ушло. Думаю, клуб будет играть.– Нет. У меня нет.