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Сергей Прядкин: у меня нет чувства, что "Анжи" снимется с чемпионата

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу тяжелого финансового положения в "Анжи".

– Я беседовал с президентом "Анжи". Там сложная ситуация. Пока "Анжи" готовится к сезону. Ряд игроков пришло, ряд – ушло. Думаю, клуб будет играть.

– Ну, у вас есть чувство, что они могут сняться по ходу сезона?

– Нет. У меня нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин Анжи
Сегодня, 17:10
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№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дебил,пля...
Лучше объясни как они прошли лицензирование


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Что значит чувства?
Ты либо владеешь информацией, либо нет.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:12) #
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online

А не лучше ли руководствоваться гарантиями,а не чувствами?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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