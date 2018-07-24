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Александр Головин близок к переходу в "Монако", переговоры в завершающей стадии

"Монако" сделал ЦСКА конкретное предложение по трансферу полузащитника Александра Головина и лидирует в борьбе за футболиста, передает RMC Sport.

Отмечается, что на Головина также претендует "Челси", который тоже отправил армейцам запрос.

За ситуацией следит и руководство "Ювентуса". В ближайшее время вопрос о переходе игрока будет решен.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах РФПЛ, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами.
Теги: Монако Головин ЦСКА
Сегодня, 21:31
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18
(1)
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:40) #
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online

Цитата: SPV 77
Цитата: maradona72
За то ослы будут триндеть

Мне видится что им уже стыдно за этот цирк, учитывая опыт Акинфеева с Дзагоевым

Кому кому стыдно?? Шутишь?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№17 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Химки»
да купит.купит его какой-нибудь Хапоэль
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№16 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
За то ослы будут триндеть

Мне видится что им уже стыдно за этот цирк, учитывая опыт Акинфеева с Дзагоевым
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
,они и сейчас верят что им удастся на дурака постоянно выезжать

Им на этот сезон на это и молиться.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№14 Написал: SVN (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (3)

надоело,сколько можно писать про трансфер Головина...если он ни куда уже не перейдет,полтора месяца дурят голову болельщикам,если бы был сильный игрок,уже давно бы купили,и за любые деньги.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: SPV 77
Саша очень добрый и отзывчивый , работоспособный парень, первый на деревне, ну где вы еще такого найдете балбесы, берите за 30 пока не поздно

laughing


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Frankenstein
Так его же не за футбольные качества рассматривают,а как финансовую помощь Гинеру от русских олигархов,поэтому только Монако и Челси он якобы реально интересен

За то ослы будут триндеть что они вырастили и продали за 30 европейскому гранду

Именно так и будет,за редким исключением,но на то они и ослы,они и сейчас верят что им удастся на дурака постоянно выезжать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Frankenstein
Так его же не за футбольные качества рассматривают,а как финансовую помощь Гинеру от русских олигархов,поэтому только Монако и Челси он якобы реально интересен

За то ослы будут триндеть что они вырастили и продали за 30 европейскому гранду


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Миша Люберцы
.. Сами вбрасывают - сами верят . Он даже - за бесплатно - никому не нужен ... бей- беги : ни техники ни футбольной мысли в голове. Его место в - канюшне в стойле..

0,3 очка за игру по системе гол+пас за прошлый сезон в РПЛ!

Так его же не за футбольные качества рассматривают,а как финансовую помощь Гинеру от русских олигархов,поэтому только Монако и Челси он якобы реально интересен
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Задрали уже с новостями-хоть куда нибудь возьмите уже его....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
0,3 очка за игру по системе гол+пас за прошлый сезон в РПЛ!

А не волнует, цска нужны деньги и ваши эти гол + пас засуньте куда подальше, кому на..ер нужна эта статистика ведь Саша очень добрый и отзывчивый , работоспособный парень, первый на деревне, ну где вы еще такого найдете балбесы, берите за 30 пока не поздно joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 22:12) #
  • -3
  •  (3)

"Мало, Головин.
Мало-мало головин"...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Миша Люберцы
.. Сами вбрасывают - сами верят . Он даже - за бесплатно - никому не нужен ... бей- беги : ни техники ни футбольной мысли в голове. Его место в - канюшне в стойле..

0,3 очка за игру по системе гол+пас за прошлый сезон в РПЛ!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Рома Евсеенко
Лидирует в борьбе с кем??

С Реалом,Барсой , Юве, Челси... Таких игроков, в любом средним Европейском клубе на скамейки - по 10 человек загарают... Сами вбрасывают - сами верят . Крутят эту куйнюс утра до вечера...Он даже - за бесплатно - никому не нужен ... бей- беги : ни техники ни футбольной мысли в голове. Его место в - канюшне в стойле... Продать - Виллиана и купить... отстой по европейским меркам ?... В Юве : посадить на лавку - Дибалу и выпускать всадника без "головы "? ...Завтра напишут что Рональду испугался конкуренции и зарубил его переход в Юве...Кащенко - отдыхает от всего этого маразма с Головиным...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А подписаться можно на этот сериал? ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 21:54) #
  • -2
  •  (4)

Уже неделю назад решилось "до конца дня" и наступила тем самым "ясность с переходом"
(( smile ))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лидирует в борьбе с кем??
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 21:44) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Давно не было новостей "не о чем" про Головина..)) (с) сарказм
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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