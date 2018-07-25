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Луис Адриано: личная задача на сезон - стать лучшим бомбардиром

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано рассказал о личных и командных целях на предстоящий сезон.

"Чего я жду от себя и своей команды в этом сезоне? Задачи мои и клуба совпадают. Личная — стать лучшим бомбардиром чемпионата, командная — выиграть всё. Я хочу взять чемпионат, Кубок, Суперкубок, далеко зайти в еврокубках", - цитирует Адриано "Чемпионат.сом".
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 17:43
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№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:23) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
"Чего я жду от себя и своей команды в этом сезоне? Задачи мои и клуба совпадают. Личная — стать лучшим бомбардиром чемпионата, командная — выиграть всё. Я хочу взять чемпионат, Кубок, Суперкубок, далеко зайти в еврокубках", - цитирует Адриано
какое житие мое, свин смердячий? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Насчёт лучшего не знаю главное без травм но чуйка у него есть,десятку положить реально а может и больше


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:08) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Shekel
оэтому много забивать Луиске не светит

7-8 победных с него было бы достаточно.
А так, не отнимай надежду у болел Спартака


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:06) #
  • +1
  •  (5)

Невыполнимая для зависимого от полузащиты Луиски задача, даже в звездном Шахтере с его великой полузащитой он всего раз лучшим бомбардиром стал. У Спартака такой полузащиты и близко нет, поэтому много забивать Луиске не светит
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:56) #
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  •  (5)
online

Шедевр 1
Шедевр 2

Главное здоровье!!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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