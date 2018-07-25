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Паскаль Цубербюлер: Акинфеев - один из лучших вратарей Европы

Бывший голкипер леверкузенского "Байера" Паскаль Цубербюлер верит, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев при желании может найти себе клуб в Европе.

"Акинфеев вновь доказал, что он — один из лучших вратарей Европы. Он уверенно помогал своей команде в группе, а в матче 1/8 финала против команды Испании стал героем. Но мы и раньше по матчам ЦСКА в Лиге чемпионов знали класс этого вратаря. Если он захочет уехать в Европу, вполне может найти себе клуб", - цитирует Цубербюлера "Известия".
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 18:07
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(2)
№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:12) #
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  •  (2)

Игорь наш.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:09) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Только Гинер не отпустит


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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