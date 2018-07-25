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Валерий Масалитин: уход Головина - очень плохая новость для ЦСКА

Уход полузащитника Александра Головина в "Монако" является очень плохой новостью для ЦСКА, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе армейцев Валерий Масалитин.

"Тут надо понимать, что сам хотел Головин. Для ЦСКА это очень плохая новость. Закончили карьеру братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса, ходят слухи по Витиньо и Марио Фернандесу. Сейчас Головин ушел… Надо только посочувствовать ЦСКА. Чемпионат Франции более-менее предсказуемый, там 2-3 команды, а в "Челси" было бы потяжелее, была бы сильнее конкуренция, - сказал Масалитин. - На первом этапе в "Монако" будет полегче, чем могло быть в "Челси". Да и в адаптации к европейскому футболу будет полегче. Но все хотят попробовать себя в сильном чемпионате, а на первом месте стоит английская премьер-лига. Может быть, у Головина еще будет Англия, дай бог. Но в плане продолжения карьеры "Монако" – неплохой вариант. Плюс русскоговорящее руководство, что тоже поможет в адаптации".
Теги: Масалитин ЦСКА Головин
Вчера, 23:22
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№1 Написал: Palivec Nusle (Вчера, 23:26) #
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Кроме нытья " в ЦСКА будет плохо"- от Масалитина ничего и не услыщищь.


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Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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