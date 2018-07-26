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Головин переходит в "Монако". А где его партнёры по юношеским сборным?
Александр Головин – победитель Евро-2013 среди игроков не старше 17 лет и финалист Евро-2015 в категории U19. Наконец хоть у кого-то получилось не ограничиться успехами на юношеском уровне! Но где сейчас парни, которые побеждали вместе с ним под руководством Дмитрия Хомухи? Rusfootball.info выяснил.
Юношеский чемпионат Европы Россия выигрывала и в 2006 году: мы предвкушали появление прекрасного поколения, но, чтобы оценить его успехи во взрослом футболе, достаточно вспомнить карьеру главной звезды той команды Александра Прудникова. Сделать это можно здесь.
Головин был не то чтобы главной звездой команд Хомухи. Да, Саша являлся важным игроком и почти всегда выходил в старте, но никогда не доигрывал матчи до конца. На обоих Евро новичок «Монако» принял участие в 5 матчах и всего лишь раз доиграл без замен. Это ещё раз подчёркивает прогресс Головина – сейчас он без проблем носится по полю все 90 минут. А коль на чемпионате мира потребовалось, то и больше.
А что же его партнёры, которые играли больше Головина? Где они сейчас? Без интернета вспомнить обо всех точно не получится. Даже если не ставить задачи откопать всех, кто пересекался с Сашей на тренировках на двух турнирах. В нашей подборке лишь те, кто действительно играл и играл много. Так что Майрович, Рудковский, Буранов, Черов, Нурисов и запасные – извините.
Владислав Паршиков («Чертаново», ФНЛ)
В этой категории люди, которые отыграли все 5 матчей на Евро-2013, но к Евро-2015 из состава выпали. Владислав оборонял правый фланг без замен, но через 2 года за сборную вообще не выходил. Уроженец Воронежа с 13 лет выступал за «Чертаново», где и провёл всю свою карьеру. Через месяц после победного Евро порвал «кресты», что не могло не сказаться на дальнейшем развитии.
Паршикова дважды отправляли в аренду, но ни за обанкротившийся «Выбор-Курбатово», ни за «Факел» он так и не сыграл. Прошлый сезон был самым продуктивным в карьере: игрок весь сезон ПФЛ был игроком основы «Чертаново» и помог команде выйти в ФНЛ, где полностью отыграл 2 стартовых тура.
Александр Лихачёв («Спартак-2», ФНЛ)
В отличие от соседей по категории, Лихачёв не только отыграл все матчи на Евро-2013, но и на турнир 2015 года прибыл в качестве игрока основы. Однако удаление в стартовом матче с голландцами стоило Лихачёву места в основе, которое занял Ходжаниязов.
Центральный защитник той очень оборонительной команды Хомухи в 17 лет перебрался из родного Ижевска в «Спартак», где и находится до сих пор. Похоже, шансов пробиться в основу у него уже нет. Прежде всего бросается в глаза его антропометрия. Согласно сайту ФНЛ, сейчас Лихачёв прибавил в массе, но всё равно мощи ему не хватает. При росте 183 Александр весит 73 кг. Но это не помешало ему помочь «Спартаку-2» оформить 2 «сухаря» на старте этого сезона ФНЛ.
Александр Макаров (ЦСКА)
А вот и один из дружков-пирожков Головина, который год назад, играя за «Тосно», рассказывал о том, что Саша ждёт его возвращения в ЦСКА. Также Макаров выразил мнение, что футболисты в России раскрываются к 25 годам, поэтому все ещё проявят себя на высоком уровне.
Пока Головин проходил этапы раскрытия экстернам, Макаров двигался согласно своему плану. Ужасная новость пришла месяц назад: на тренировке ЦСКА Александр порвал переднюю крестообразную связку. Ему была сделана операция. Тем обиднее, что сейчас в ЦСКА такая кадровая ситуация: у Макарова был реальный шанс проявить себя и продраться в состав.
Позапрошлый сезон Макаров отбегал в ФНЛ за «Тосно», а прошлый начинал в ЦСКА, за который дважды вышел на замену в концовке – с АЕКом и «Спартаком». Весеннюю часть сезона снова провёл в «Тосно», где не смог стать игроком основы, но всё равно отыграл больше часа в легендарном кубковом полуфинале со «Спартаком».
Никита Чернов (ЦСКА)
Только Никита и Головин из тех команд Хомухи уже играли за сборную России. Вряд ли мы забудем, как на Фабио Капелло напал приступ спонтанного безумия, сделавший дублёра ЦСКА основным защитником сборной России в важнейшем матче с австрийцами.
Но значит что-то в этом парне всё-таки есть, не мог же Капелло взять в команду случайного чувака из дубля. Если тогда это было рановато, то сейчас самое время проявлять себя и пробиваться в сборную. После ухода легенд ЦСКА у Никиты есть все шансы и дополнительный паспортный козырь заиграть в основе вице-чемпионов. Вице-чемпионом Европы Чернов, в свою очередь, стал, отыграв все матчи на Евро-2015 от свистка и свистка и даже оформив дубль в полуфинале с греками.
Другое дело, что этот сезон может стать как прорывным, так и похоронным. ЦСКА – это давление и ожидания, к которым новая команда может оказаться не готовой. Гончаренко приходится строить игру и оборону с нуля. Чернову нужно быть очень крепким, чтобы сгодиться для хорошего фундамента. После неплохого, но и не выдающегося сезона в «Урале» Чернов возвращается в команду, в которой находится с 12 лет.
Аяз Гулиев («Ростов»)
Гулиев тоже был безоговорочным игроком основы на Евро-2015, но не играл двумя годами ранее. Многие могут подумать, что Аяз – воспитанник дагестанского футбола, ведь именно своей динамичной игрой за «Анжи» он заявил о себе. Но на самом деле Гулиев – уроженец Москвы и воспитанник «Спартака». В «Ростове» их собралось нынче много.
С этого лета Гулиев на постоянном контракте в команде Валерия Карпина и имеет все шансы сделать заявку на переход в топ-клуб. Способность выделяться и на уровне премьер-лиги полузащитник уже показывал в «Анжи».
Георгий Мелкадзе («Спартак-2», ФНЛ)
На Евро-2015 Мелкадзе играл не полные матчи, но принял участие во всех. Спартаковским болельщикам игрок хорошо знаком, но знакомство это происходило довольно давно, во времена Аленичева. Каррера Георгию не доверял и сажал его только в запас. Прошлый сезон Мелкадзе провёл в «Тосно», играл часто, но был всё же не на первых ролях в сравнении с Резиуаном Мирзовым и Вагизом Галиулиным.
После расформирования «Тосно» Георгий вернулся в систему «Спартака», но за стартом ФНЛ наблюдал с трибуны. 10 июля он получил травму и выбыл примерно на месяц, что вкупе с бледным сезоном в «Тосно» (у атакующего полузащитника 0+0 за 21 матч) осложняет Мелкадзе поиски клуба премьер-лиги.
Игорь Безденежных («Уфа»)
Человек, из которого «Уфа» пыталась слепить мем «No money» (в последнее время более подходит Безнадёжных) прославился голом в ворота Германии, который позволил нашим парням выйти в полуфинал. Ответил на него Тимо Вернер, но ничьей россиянам хватило, а немцам – нет.
«Уфа» - команда, которая любит и умеет работать с молодёжью (см. Зинченко). Но стать игроком основы родной команды Игорь пока никак не может. В начале прошлого сезона он изредка выходил на замену, потом переместился в молодёжный состав, а весну провёл в «Олимпийце». И даже в состав команды ФНЛ не прошёл.
Сейчас «Уфа» вернула Безденежных под правило о воспитанниках в заявке, но вряд ли Игорю стоит рассчитывать на игру в Лиге Европы. На днях «Уфа-2» с ним в составе разгромно проиграла «Нефтехимику» 0:3. Странная ситуация, ведь в позапрошлом сезоне Игорь был игроком старта «Уфы».
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
В сборных Хомухи Рифат был игроком ротации, но во взрослом футболе зажёг сразу же. Весной 2016 парень сверкнул яркими вспышками, а дальше…
Спасибо Юрию Сёмину, что предостерёг Алексея Миранчука от повторения судьбы Рифата. Тот со скандалом ушёл из «Локо» в «Рубин» и в итоге просто потерял 2 сезона, за которые забил аж 3 гола. Жемалетдинов участвовал в немалом количестве матчей, но раскрыть свой потенциал хотя бы наполовину не смог. Остаётся надеяться, что работа с Сёминым поможет ему, как и Миранчукам, преобразиться.
Алексей Гасилин («Академика», португальская ФНЛ)
Гасилин был одним из ярчайших игроков команды 2015 года, забил в победных матчах испанцам и грекам и стал главной надеждой русского футбола, уехав в аренду в «Шальке». За вторую команду гельзенкирхенцев Гасилин положил 14 мячей и вернулся на родину в надежде заиграть в «Зените», но ничем, кроме жалоб в интервью на Луческу, это не закончилось.
Наконец, Гасилин после результативной игры в ФНЛ за «Зенит-2» отправился по проторенной Канунниковым дорожке в «Амкар», но там себя не проявил. Хотя, конечно, «Амкар» - не лучшее место для молодого атакующего игрока. Итог – удивительный переход в третий клуб португальского пердива, где Алексей, если всё сложится, пропадёт с наших радаров на год. Если не пойдёт, то, может, и навсегда или до следующей подобной подборки.
Александр Зуев («Ростов»)
В отличие от Гасилина, Зуев проявил себя не так ярко, но ехал на Евро-2015 уже известным пареньком из «Спартака». Саша привлекался к основе Муратом Якином, хотя в основном всё-таки играл за «Спартак-2». Попробовал повторить путь Яковлева, отправившись в аренду в Самару, но бесславно вылетел с командой в ФНЛ.
Потом была аренда в «Ростов», где теперь вместе с Гулиевым Зуеву предстоит доказать свою состоятельность Валерию Карпину. Но, в отличие от Аяза, Зуев пока лишь только перспективный парень, который на высшем уровне себя не зарекомендовал. Хотя 1+4 от Зуева в прошлом сезоне, конечно, смотрятся куда круче, чем 0+0 Мелкадзе.
Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария)
Митрюшкин был главной звездой команды 2013 года, которая гоняла нули и выигрывала в сериях пенальти. В 2015 команда была куда более яркой, но Антон из ворот никуда не делся и казался сменщиком Акинфеева. В «Спартаке» рисковать и делать ставку на молодого не стали, а Антон понимал, что время терять нельзя, надо играть. И уехал в Швейцарию.
Там, как вы знаете, всё сложилось неплохо. И лучшим вратарём сезона признавали, и даже капитанскую повязку в «Сьоне» вручили, и интерес «РБ Лейпциг» появился. Даже голевую передачу с отраженным пенальти в одном из матчей совместил.
Но осенью Антон получил травму колена, в начале зимы была сделана операция, так что о повышении пока думать не приходится.
Джамалдин Ходжаниязов («Балтика», ФНЛ)
О Джамале мы знаем очень давно: он выделялся и в оборонительной команде Хомухи 2013 года, он отыграл полный матч Лиги Европы ещё при Спаллетти! Но куда всё делось…
Левша, способный играть и на фланге, и в центре обороны, не получил игровой практики в «Амкаре», а в последний день трансферного лета 2015-го отправился в датский «Орхус». Как у нас заведено, молодец, что поехал в Европу. Но через 2 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию: датчане заявили, что Ходжаниязов ожидаемого прогресса не показал, а Джамал рассказал о разногласиях с тренером и смене руководства клуба, которое его приглашало.
Но в «Орхусе», который защитник покинул за год до истечения контракта, он хотя бы играл, а вот затем полгода просидел без работы. Лишь этой зимой его подписало питерское «Динамо», переехавшее в Сочи, а текущий сезон Джамал начал в «Балтике». Работа с Валерием Непомнящим на новом стадионе в амбициозной команде – хороший шанс перезапустить карьеру, но пока «Балтика» с Ходжаниязовым в обороне пропустила 6 мячей в 2 матчах и не набрала очков.
Денис Якуба («Ротор», ФНЛ)
Довольно удивительный своей неизвестностью персонаж: отыграл на левом фланге обороны оба турнира от и до, однако на взрослом уровне мы видели более-менее всех из отыгравших оба турнира, кроме него.
Якуба прочно ассоциируется с «Кубанью», в которой он и начал прошедший сезон ФНЛ, но в августе Денис порвал крестообразные связки. Когда восстановился, никакой «Кубани» уже не существовало. Возобновить карьеру игрок попробует в «Роторе», пока на его счету 15 минут во втором туре против «Чертаново», воспитанником которого он является.
Сергей Макаров (?)
В отличие от однофамильца, Сергей отпахал все матчи обоих турниров без замен и забил победный пенальти в финале 2013-го. Будучи уроженцем Хабаровского края и воспитанником «СКА-Энергии», приглянулся «Локомотиву». За основу команды так и не сыграл, ездил в аренду в «Минск» (играл много) и кипрский «Анортосис» (не играл совсем).
Весной «СКА-Хабаровск» вернул своего воспитанника, который отыграл 3 матча. Далее следы игрока теряются – команду он покинул, а насчёт нового клуба Сергея молчит даже гугл. Первый безработный в нашей подборке.
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Дима был основным игроком команды, но на обоих турнирах провёл неполные матчи. Впрочем, в отличие от Макарова, Баринов в «Локо» более-менее закрепился. С приходом Крыховяка и переподписанием Тарасова шансы на основу у Баринова не увеличиваются. Возможно, ему бы не мешало съездить в аренду, поскольку развитие его остановилось, играет футболист мало. Хотя, может быть, полезнее тренироваться под руководством Юрия Сёмина и ждать шанса по ходу длинного сезона. Или ухода Денисова.
Пока ярче чемпион России выступает за пределами поля.
Рамиль Шейдаев («Трабзонспор» и аренды)
В подборке много ребят, у которых всё грустно и печально, но Рамиль – единственный, кто уже точно потерян для российского футбола и не пробьётся в основную сборную никогда. Основной нападающий команд Хомухи не так давно сделал идиота из защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, играя в футболке сборной Азербайджана.
Уроженец Петербурга результативно играл за «Зенит-2» у Владислава Радимова, ездил в бесполезную рубиновскую аренду, но не стал ждать, доказывать, продолжать кататься по арендам и просто уехал из России. Перешёл в «Трабзонспор», получил азербайджанское гражданство. Правда, до основы «Трабзона» ему далеко: после неплохой аренды в «Жилине» он забил за сезон в «Карабахе» всего один-единственный гол. Если уж в Азербайджане не тянет уровень, то в Турции точно вряд ли получится.
Но это уже дела Шейдаева, а нам бы хотелось, чтобы хоть кто-то из остальных ребят вырос в игроков сборной России. У Чернова, Зуева, Гулиева отличные перспективы в грядущем сезоне, Митрюшкину и Саше Макарову – восстановиться от травм, Макарову Сергею – найти команду, Баринову и Жемалетдинову - наконец заиграть в основе родного клуба, ну а остальным – пахать на тренировках, закаляться на полях ФНЛ (в том числе и португальской) и пробиваться выше! Радует хотя бы то, что совсем потерянных для футбола парней среди них ещё нет.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Юношеский чемпионат Европы Россия выигрывала и в 2006 году: мы предвкушали появление прекрасного поколения, но, чтобы оценить его успехи во взрослом футболе, достаточно вспомнить карьеру главной звезды той команды Александра Прудникова. Сделать это можно здесь.
Головин был не то чтобы главной звездой команд Хомухи. Да, Саша являлся важным игроком и почти всегда выходил в старте, но никогда не доигрывал матчи до конца. На обоих Евро новичок «Монако» принял участие в 5 матчах и всего лишь раз доиграл без замен. Это ещё раз подчёркивает прогресс Головина – сейчас он без проблем носится по полю все 90 минут. А коль на чемпионате мира потребовалось, то и больше.
А что же его партнёры, которые играли больше Головина? Где они сейчас? Без интернета вспомнить обо всех точно не получится. Даже если не ставить задачи откопать всех, кто пересекался с Сашей на тренировках на двух турнирах. В нашей подборке лишь те, кто действительно играл и играл много. Так что Майрович, Рудковский, Буранов, Черов, Нурисов и запасные – извините.
Победители U-17
Владислав Паршиков («Чертаново», ФНЛ)
В этой категории люди, которые отыграли все 5 матчей на Евро-2013, но к Евро-2015 из состава выпали. Владислав оборонял правый фланг без замен, но через 2 года за сборную вообще не выходил. Уроженец Воронежа с 13 лет выступал за «Чертаново», где и провёл всю свою карьеру. Через месяц после победного Евро порвал «кресты», что не могло не сказаться на дальнейшем развитии.
Паршикова дважды отправляли в аренду, но ни за обанкротившийся «Выбор-Курбатово», ни за «Факел» он так и не сыграл. Прошлый сезон был самым продуктивным в карьере: игрок весь сезон ПФЛ был игроком основы «Чертаново» и помог команде выйти в ФНЛ, где полностью отыграл 2 стартовых тура.
Александр Лихачёв («Спартак-2», ФНЛ)
В отличие от соседей по категории, Лихачёв не только отыграл все матчи на Евро-2013, но и на турнир 2015 года прибыл в качестве игрока основы. Однако удаление в стартовом матче с голландцами стоило Лихачёву места в основе, которое занял Ходжаниязов.
Центральный защитник той очень оборонительной команды Хомухи в 17 лет перебрался из родного Ижевска в «Спартак», где и находится до сих пор. Похоже, шансов пробиться в основу у него уже нет. Прежде всего бросается в глаза его антропометрия. Согласно сайту ФНЛ, сейчас Лихачёв прибавил в массе, но всё равно мощи ему не хватает. При росте 183 Александр весит 73 кг. Но это не помешало ему помочь «Спартаку-2» оформить 2 «сухаря» на старте этого сезона ФНЛ.
Александр Макаров (ЦСКА)
А вот и один из дружков-пирожков Головина, который год назад, играя за «Тосно», рассказывал о том, что Саша ждёт его возвращения в ЦСКА. Также Макаров выразил мнение, что футболисты в России раскрываются к 25 годам, поэтому все ещё проявят себя на высоком уровне.
Пока Головин проходил этапы раскрытия экстернам, Макаров двигался согласно своему плану. Ужасная новость пришла месяц назад: на тренировке ЦСКА Александр порвал переднюю крестообразную связку. Ему была сделана операция. Тем обиднее, что сейчас в ЦСКА такая кадровая ситуация: у Макарова был реальный шанс проявить себя и продраться в состав.
Позапрошлый сезон Макаров отбегал в ФНЛ за «Тосно», а прошлый начинал в ЦСКА, за который дважды вышел на замену в концовке – с АЕКом и «Спартаком». Весеннюю часть сезона снова провёл в «Тосно», где не смог стать игроком основы, но всё равно отыграл больше часа в легендарном кубковом полуфинале со «Спартаком».
Играли только на U-19
Никита Чернов (ЦСКА)
Только Никита и Головин из тех команд Хомухи уже играли за сборную России. Вряд ли мы забудем, как на Фабио Капелло напал приступ спонтанного безумия, сделавший дублёра ЦСКА основным защитником сборной России в важнейшем матче с австрийцами.
Но значит что-то в этом парне всё-таки есть, не мог же Капелло взять в команду случайного чувака из дубля. Если тогда это было рановато, то сейчас самое время проявлять себя и пробиваться в сборную. После ухода легенд ЦСКА у Никиты есть все шансы и дополнительный паспортный козырь заиграть в основе вице-чемпионов. Вице-чемпионом Европы Чернов, в свою очередь, стал, отыграв все матчи на Евро-2015 от свистка и свистка и даже оформив дубль в полуфинале с греками.
Другое дело, что этот сезон может стать как прорывным, так и похоронным. ЦСКА – это давление и ожидания, к которым новая команда может оказаться не готовой. Гончаренко приходится строить игру и оборону с нуля. Чернову нужно быть очень крепким, чтобы сгодиться для хорошего фундамента. После неплохого, но и не выдающегося сезона в «Урале» Чернов возвращается в команду, в которой находится с 12 лет.
Аяз Гулиев («Ростов»)
Гулиев тоже был безоговорочным игроком основы на Евро-2015, но не играл двумя годами ранее. Многие могут подумать, что Аяз – воспитанник дагестанского футбола, ведь именно своей динамичной игрой за «Анжи» он заявил о себе. Но на самом деле Гулиев – уроженец Москвы и воспитанник «Спартака». В «Ростове» их собралось нынче много.
С этого лета Гулиев на постоянном контракте в команде Валерия Карпина и имеет все шансы сделать заявку на переход в топ-клуб. Способность выделяться и на уровне премьер-лиги полузащитник уже показывал в «Анжи».
Георгий Мелкадзе («Спартак-2», ФНЛ)
На Евро-2015 Мелкадзе играл не полные матчи, но принял участие во всех. Спартаковским болельщикам игрок хорошо знаком, но знакомство это происходило довольно давно, во времена Аленичева. Каррера Георгию не доверял и сажал его только в запас. Прошлый сезон Мелкадзе провёл в «Тосно», играл часто, но был всё же не на первых ролях в сравнении с Резиуаном Мирзовым и Вагизом Галиулиным.
После расформирования «Тосно» Георгий вернулся в систему «Спартака», но за стартом ФНЛ наблюдал с трибуны. 10 июля он получил травму и выбыл примерно на месяц, что вкупе с бледным сезоном в «Тосно» (у атакующего полузащитника 0+0 за 21 матч) осложняет Мелкадзе поиски клуба премьер-лиги.
Игорь Безденежных («Уфа»)
Человек, из которого «Уфа» пыталась слепить мем «No money» (в последнее время более подходит Безнадёжных) прославился голом в ворота Германии, который позволил нашим парням выйти в полуфинал. Ответил на него Тимо Вернер, но ничьей россиянам хватило, а немцам – нет.
«Уфа» - команда, которая любит и умеет работать с молодёжью (см. Зинченко). Но стать игроком основы родной команды Игорь пока никак не может. В начале прошлого сезона он изредка выходил на замену, потом переместился в молодёжный состав, а весну провёл в «Олимпийце». И даже в состав команды ФНЛ не прошёл.
Сейчас «Уфа» вернула Безденежных под правило о воспитанниках в заявке, но вряд ли Игорю стоит рассчитывать на игру в Лиге Европы. На днях «Уфа-2» с ним в составе разгромно проиграла «Нефтехимику» 0:3. Странная ситуация, ведь в позапрошлом сезоне Игорь был игроком старта «Уфы».
Играли на обоих турнирах
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
В сборных Хомухи Рифат был игроком ротации, но во взрослом футболе зажёг сразу же. Весной 2016 парень сверкнул яркими вспышками, а дальше…
Спасибо Юрию Сёмину, что предостерёг Алексея Миранчука от повторения судьбы Рифата. Тот со скандалом ушёл из «Локо» в «Рубин» и в итоге просто потерял 2 сезона, за которые забил аж 3 гола. Жемалетдинов участвовал в немалом количестве матчей, но раскрыть свой потенциал хотя бы наполовину не смог. Остаётся надеяться, что работа с Сёминым поможет ему, как и Миранчукам, преобразиться.
Алексей Гасилин («Академика», португальская ФНЛ)
Гасилин был одним из ярчайших игроков команды 2015 года, забил в победных матчах испанцам и грекам и стал главной надеждой русского футбола, уехав в аренду в «Шальке». За вторую команду гельзенкирхенцев Гасилин положил 14 мячей и вернулся на родину в надежде заиграть в «Зените», но ничем, кроме жалоб в интервью на Луческу, это не закончилось.
Наконец, Гасилин после результативной игры в ФНЛ за «Зенит-2» отправился по проторенной Канунниковым дорожке в «Амкар», но там себя не проявил. Хотя, конечно, «Амкар» - не лучшее место для молодого атакующего игрока. Итог – удивительный переход в третий клуб португальского пердива, где Алексей, если всё сложится, пропадёт с наших радаров на год. Если не пойдёт, то, может, и навсегда или до следующей подобной подборки.
Александр Зуев («Ростов»)
В отличие от Гасилина, Зуев проявил себя не так ярко, но ехал на Евро-2015 уже известным пареньком из «Спартака». Саша привлекался к основе Муратом Якином, хотя в основном всё-таки играл за «Спартак-2». Попробовал повторить путь Яковлева, отправившись в аренду в Самару, но бесславно вылетел с командой в ФНЛ.
Потом была аренда в «Ростов», где теперь вместе с Гулиевым Зуеву предстоит доказать свою состоятельность Валерию Карпину. Но, в отличие от Аяза, Зуев пока лишь только перспективный парень, который на высшем уровне себя не зарекомендовал. Хотя 1+4 от Зуева в прошлом сезоне, конечно, смотрятся куда круче, чем 0+0 Мелкадзе.
Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария)
Митрюшкин был главной звездой команды 2013 года, которая гоняла нули и выигрывала в сериях пенальти. В 2015 команда была куда более яркой, но Антон из ворот никуда не делся и казался сменщиком Акинфеева. В «Спартаке» рисковать и делать ставку на молодого не стали, а Антон понимал, что время терять нельзя, надо играть. И уехал в Швейцарию.
Там, как вы знаете, всё сложилось неплохо. И лучшим вратарём сезона признавали, и даже капитанскую повязку в «Сьоне» вручили, и интерес «РБ Лейпциг» появился. Даже голевую передачу с отраженным пенальти в одном из матчей совместил.
Но осенью Антон получил травму колена, в начале зимы была сделана операция, так что о повышении пока думать не приходится.
Джамалдин Ходжаниязов («Балтика», ФНЛ)
О Джамале мы знаем очень давно: он выделялся и в оборонительной команде Хомухи 2013 года, он отыграл полный матч Лиги Европы ещё при Спаллетти! Но куда всё делось…
Левша, способный играть и на фланге, и в центре обороны, не получил игровой практики в «Амкаре», а в последний день трансферного лета 2015-го отправился в датский «Орхус». Как у нас заведено, молодец, что поехал в Европу. Но через 2 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию: датчане заявили, что Ходжаниязов ожидаемого прогресса не показал, а Джамал рассказал о разногласиях с тренером и смене руководства клуба, которое его приглашало.
Но в «Орхусе», который защитник покинул за год до истечения контракта, он хотя бы играл, а вот затем полгода просидел без работы. Лишь этой зимой его подписало питерское «Динамо», переехавшее в Сочи, а текущий сезон Джамал начал в «Балтике». Работа с Валерием Непомнящим на новом стадионе в амбициозной команде – хороший шанс перезапустить карьеру, но пока «Балтика» с Ходжаниязовым в обороне пропустила 6 мячей в 2 матчах и не набрала очков.
Денис Якуба («Ротор», ФНЛ)
Довольно удивительный своей неизвестностью персонаж: отыграл на левом фланге обороны оба турнира от и до, однако на взрослом уровне мы видели более-менее всех из отыгравших оба турнира, кроме него.
Якуба прочно ассоциируется с «Кубанью», в которой он и начал прошедший сезон ФНЛ, но в августе Денис порвал крестообразные связки. Когда восстановился, никакой «Кубани» уже не существовало. Возобновить карьеру игрок попробует в «Роторе», пока на его счету 15 минут во втором туре против «Чертаново», воспитанником которого он является.
Сергей Макаров (?)
В отличие от однофамильца, Сергей отпахал все матчи обоих турниров без замен и забил победный пенальти в финале 2013-го. Будучи уроженцем Хабаровского края и воспитанником «СКА-Энергии», приглянулся «Локомотиву». За основу команды так и не сыграл, ездил в аренду в «Минск» (играл много) и кипрский «Анортосис» (не играл совсем).
Весной «СКА-Хабаровск» вернул своего воспитанника, который отыграл 3 матча. Далее следы игрока теряются – команду он покинул, а насчёт нового клуба Сергея молчит даже гугл. Первый безработный в нашей подборке.
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Дима был основным игроком команды, но на обоих турнирах провёл неполные матчи. Впрочем, в отличие от Макарова, Баринов в «Локо» более-менее закрепился. С приходом Крыховяка и переподписанием Тарасова шансы на основу у Баринова не увеличиваются. Возможно, ему бы не мешало съездить в аренду, поскольку развитие его остановилось, играет футболист мало. Хотя, может быть, полезнее тренироваться под руководством Юрия Сёмина и ждать шанса по ходу длинного сезона. Или ухода Денисова.
Пока ярче чемпион России выступает за пределами поля.
Рамиль Шейдаев («Трабзонспор» и аренды)
В подборке много ребят, у которых всё грустно и печально, но Рамиль – единственный, кто уже точно потерян для российского футбола и не пробьётся в основную сборную никогда. Основной нападающий команд Хомухи не так давно сделал идиота из защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, играя в футболке сборной Азербайджана.
Уроженец Петербурга результативно играл за «Зенит-2» у Владислава Радимова, ездил в бесполезную рубиновскую аренду, но не стал ждать, доказывать, продолжать кататься по арендам и просто уехал из России. Перешёл в «Трабзонспор», получил азербайджанское гражданство. Правда, до основы «Трабзона» ему далеко: после неплохой аренды в «Жилине» он забил за сезон в «Карабахе» всего один-единственный гол. Если уж в Азербайджане не тянет уровень, то в Турции точно вряд ли получится.
Но это уже дела Шейдаева, а нам бы хотелось, чтобы хоть кто-то из остальных ребят вырос в игроков сборной России. У Чернова, Зуева, Гулиева отличные перспективы в грядущем сезоне, Митрюшкину и Саше Макарову – восстановиться от травм, Макарову Сергею – найти команду, Баринову и Жемалетдинову - наконец заиграть в основе родного клуба, ну а остальным – пахать на тренировках, закаляться на полях ФНЛ (в том числе и португальской) и пробиваться выше! Радует хотя бы то, что совсем потерянных для футбола парней среди них ещё нет.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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