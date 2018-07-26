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Гильерме: Неймар - не лидер и никогда им не станет

Российский голкипер бразильского происхождения Гильерме поделился мнением о самом звёздном игроке сборной Бразилии Неймаре.

– Неймар – не лидер?

– Нет, и никогда им не станет.

– Критики в его адрес было очень много. Что думаете о том театре, что Неймар исполнял на поле?

– Преувеличение с обеих сторон: и Неймара, и прессы. К сожалению, он действует в такой манере. Иногда преувеличивает жесткость этих фолов. Но и пресса тоже не должна так набрасываться на футболиста, сразу называть его симулянтом. Неймар всегда играет с мячом, и будет получать по ногам чаще, чем другие. Но манера, с которой он эти фолы воспринимает, привлекает только негативные отзывы. А еще считаю, что соперники действуют против Неймара жестче, так как у него надменная манера игры. Возможно, коллеги и не уважают нападающего из-за этого. Вот в этом разница между Неймаром и Роналду с Месси. Они играют красиво, но всегда на команду. А вот Неймар играет для себя и очень любит провоцировать соперника. Это не добавит плюсов ни ему, ни сборной, - передаёт слова Гильерме "СЭ".
Теги: Неймар Сборная Бразилии Гильерме
Вчера, 22:18
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