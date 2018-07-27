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Врач "Спартака": суперкубок – нелепый трофей, а играть должен "Авангард"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов назвал Суперкубок России самым нелепым трофеем из существующих.

"Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих.

Просто выставочный разогрев перед чемпионатом России. И играть, конечно, должен "Авангард", – написал Вартапетов в Твиттере

"Авангард" встречался с "Тосно" в финале Кубка России-2017/18 (1:2). Клуб из Ленинградской области как обладатель трофея должен был встретится в матче за Суперкубок с чемпионом страны "Локомотивом", но впоследствии "Тосно" утратил профессиональней статус, а РФС объявил, что железнодорожникам в матче за Суперкубок будет противостоять ЦСКА, занявший второе место в чемпионате России.
Теги: Спартак Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:17
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26
(5)
№26 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
cska1971,
Да, Авангард, должен играть вместо тосно и уфы в ЛЕ
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если врач так и сказал, то он дурак. Во-первых, потому что год назад ничего подобного не говорил и наверняка надували щеки от радости. А, во-вторых, игра в соответствии с регламентом. Лучше бы сказал о глупости такого положения.
В общем за такие слова мне стыдно
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№24 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:36) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: rfgbnfy
Да странно как то, обладателем Суперкубка может стать команда которая к этому трофею не имеет ни какого отношения.

так сраптак же не играет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№23 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 15:31) #
  • -2
  •  (6)

Да странно как то, обладателем Суперкубка может стать команда которая к этому трофею не имеет ни какого отношения.
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№22 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Кто еще не высказался по данному вопросу?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№21 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 14:55) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы с участившимися "крестами" и прочими травмами разбирался ,ан нет, тоже в аналитики....


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№20 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:55) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
"Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих.
flushed А в прошлом году когда "Спартак" выиграл суперкубок.где был этот Вартапетов?


"Спартак" играл в рамках СуперКубка по спортивному принципу. Сегодняшний матч играется "по-понятиям".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: Parshin (Сегодня, 14:53) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Супер-Кубок в любой стране существует для Супер-Матча между Чемпионом страны и Обладателем Кубка страны.
С Чемпионом страны - вопросов нет, а вот с Обладателем Кубка в Положении нужно все прописать более чётко и ясно для всех!
- Если Чемпион одновременно являться и обладателем Кубка - как быть? Супер-Кубок не разыгрывается, а сразу вручается Чемпиону/Обладателю Кубка? Или Супер-кубок разыгрывается с "серебряным призером" или финалистом , а тогда какой Смысл в этом?
- Если при форс-мажоре Обладатель кубка не может играть в Супер-Кубке, то тогда его должен заменять Финалист кубка страны. А если финалистом был Чемпион страны ?
- Если Обладателем Кубка (финалистом) была команда ФНЛ или ПФЛ, должна она участвовать в розыгрыше Супер-Кубка?
- Где должен состояться розыгрыш Супер-Кубка - по согласованию команд-участниц, в столице страны, на поле команды из более низшей лиги, где... ?
- Кто должен заменять при форс-мажоре Обладателя Кубка страны в Лиге Европы - финалист Кубка или команда, занявшая в чемпионате следующее за "европейским" место ( 5 - 6-е ?)
Ну и т.д. и т.п. вопросов много и они должны быть очень логично и понятно объяснены (!!!) в Положении о Супер-кубке! Не должно быть такого , как произошло в этом году в России с Супер-кубком, да и с самим кубком страны тоже...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (10)

Казалось бы, какое дело доктору, к тому же Спартака, до суперкубка?

safonas,
Так Авангард тогда и в еврокубках вместо Уфы должен играть. Но какое вам дело до Уфы, да и до Авангарда тоже. У вас цель одна...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№17 Написал: Drill (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Хозяин,
Суперкубок игрался в 2007, а в 2006 ЦСКА сделал золотой хет-трик. Не переживайте так
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Хозяин (Сегодня, 14:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Drill
Суперкубок-2006 сразу по нескольким аспектам отличался от предыдущих, как это часто бывает с соревнованиями, история которых лишь начинается. Впервые встреча состоялась на главном стадионе страны, в «Лужниках», и впервые в ней участвовала команда, не выигравшая ни чемпионат, ни Кубок. В 2005-м ПФК ЦСКА сделал золотой дубль, и право выступить в Суперкубке красно-белые получили как вице-чемпионы. «Спартак» дважды выходили вперед, но последнее слово осталось за армейцами: Олич навесил в штрафную справа, Жо выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину.

В 2007-м было тоже самое, так как ЦСКА стал Чемпионом и выиграл Кубок и Суперкубок, а свинарня опять играла с ЦСКА только благодаря Регламенту laughing

Вообще то в 2007 Чемпионом был Зенит
Регистрация: 26.04.2014 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:42) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну так-то да...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Химки»
Пля что врач пишет в твиттере,тоже перепечатывает этот саит.Во пля трудоголики joy даже твиттер врача читают joy Пля куево лечил ,куево выполнил свою работу, в результате Спартак продул финал,а,этот санитар об Авангарде говорит,..а, сайт под названием Рус.футбол конечно жест),базарная баба.дешевка..бизнес прежде всего,а.на каких ветках собрать столько быдло.На ветке о финале Франция- Хорватия быдло не собирается,там интереса нет,обс1рать не кого.А,на таких ветках быдлао чемпион,не куя не зная,но главное обси1рать..почему не Авангард",кули любители горя]чо любят футбол.Локо-Курск гораздо интереснее,какой там на куй Локо-ЦСКА,Золото-Серебро..Законно послушные пля.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№13 Написал: aral66 г.Владимир (Сегодня, 14:41) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Ювентус»
Drill,
КОНЕЙ СУЮТ ВЕЗДЕ,ГДЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ГОВНА.
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 14:37) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: safonas
каким боком появилась команда занявшая второе место в чемпионате?

так вот Дрилл о том же в адрес спартака и пишет.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№11 Написал: moroal75 Dzerginsk (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Матчи за суперкубок проходят во всех странах. Пусть он напишет федерациям футбола других стран, что этот матч - фуфло.
Регистрация: 18.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:35) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
поэтому должен играть финалист

Вот именно, каким боком вы играли в 2005 и 2007? Должен же тогда играть финалист кубка.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:31) #
  • +1
  •  (7)

А не надо было в финале так жидко .... Тогда и суперкубок был бы настоящим. Правда, Вартапетов? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: safonas (Сегодня, 14:29) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Drill

В 2007-м было тоже самое, так как ЦСКА стал Чемпионом и выиграл Кубок и Суперкубок, а свинарня опять играла с ЦСКА только благодаря Регламенту laughing

вот смотри, супер кубок разыгрывают две команды победитель чемпионата и победитель кубка, так? окей, Тосно больше не существует, поэтому должен играть финалист, каким боком появилась команда занявшая второе место в чемпионате?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
"Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих.
flushed А в прошлом году когда "Спартак" выиграл суперкубок.где был этот Вартапетов?

Он лечился .


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№6 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 14:23) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Любой трофей нелеп, где в решающей игре за него не играет Спартак. Я правильно все понял?)))
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:23) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо К»
"Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих.
flushed А в прошлом году когда "Спартак" выиграл суперкубок.где был этот Вартапетов?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Drill
Суперкубок-2006 сразу по нескольким аспектам отличался от предыдущих, как это часто бывает с соревнованиями, история которых лишь начинается. Впервые встреча состоялась на главном стадионе страны, в «Лужниках», и впервые в ней участвовала команда, не выигравшая ни чемпионат, ни Кубок. В 2005-м ПФК ЦСКА сделал золотой дубль, и право выступить в Суперкубке красно-белые получили как вице-чемпионы. «Спартак» дважды выходили вперед, но последнее слово осталось за армейцами: Олич навесил в штрафную справа, Жо выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину.

В 2007-м было тоже самое, так как ЦСКА стал Чемпионом и выиграл Кубок и Суперкубок, а свинарня опять играла с ЦСКА только благодаря Регламенту laughing

ты кому это пытаешься доказать?это с обдристаной стеной диалог
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:21) #
  • +2
  •  (8)

laughing
А может должен был Спартак играть?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
на счет нелепого прав.на счет авангарда тоже прав.но есть нюансы:афиша.есть команды,которые даже товарняки выдают интересные.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Drill (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Суперкубок-2006 сразу по нескольким аспектам отличался от предыдущих, как это часто бывает с соревнованиями, история которых лишь начинается. Впервые встреча состоялась на главном стадионе страны, в «Лужниках», и впервые в ней участвовала команда, не выигравшая ни чемпионат, ни Кубок. В 2005-м ПФК ЦСКА сделал золотой дубль, и право выступить в Суперкубке красно-белые получили как вице-чемпионы. «Спартак» дважды выходили вперед, но последнее слово осталось за армейцами: Олич навесил в штрафную справа, Жо выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину.

В 2007-м было тоже самое, так как ЦСКА стал Чемпионом и выиграл Кубок и Суперкубок, а свинарня опять играла с ЦСКА только благодаря Регламенту laughing
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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