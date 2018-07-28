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Хетаг Хосонов: надеюсь, победа в Суперкубке России придаст ЦСКА толчок

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов прокомментировал победу команды в матче с "Локомотивом" (1:0) за Суперкубок России. Футболист стал автором единственного гола во встрече.

"Да я даже не ожидал. Там вроде Марио Фернандес делал скидку. Мяч как-то ко мне отскочил, а я ударил. Смотрю, Витиньо пропускает, а мяч залетает в угол. Я сам не ожидал этого.

Бутылки в нас кидали фанаты «Локо»? Да ладно, главное мы выиграли. После забитого гола побежал к тем трибунам. Так как до наших было долго бежать. Это мой первый гол за основную команду. Думаю, эта победа даст команде сильный толчок вперед. У нас очень молодая команда, надеюсь, с этим трофеем нам будет легче дальше", - цитирует Хосонова Sport24.
Теги: Хосонов ЦСКА Локомотив
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