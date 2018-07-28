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Дмитрий Комбаров: моя главная задача - вернуться в сборную

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что ставит себе задачу вернуться в сборную России.

"Одна из главных моих задач - вернуться в сборную. В 2017 году я провел несколько матчей за национальную команду, но затем выпал из обоймы. Нужно наверстывать", - цитирует Комбарова Спорт-Экспресс
Теги: Комбаров Д. Сборная России
Сегодня, 11:21
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(2)
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:48) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая нах... сборная? Тебе бы в запас "Спартака" пробиться, хотя я не вижу, чтоб ты соответствовал его амбициям.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:45) #
  • +3
  •  (5)
online

Как защитник слабоват
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:26) #
  • +3
  •  (5)
online

Только не это..
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 11:25) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Тебе 31 год уже, и игра твоя ни о чём, забудь такое слово "сборная".
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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