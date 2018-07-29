Федор Смолов провел 100-й матч в составе "Краснодара"

Нападающий Федор Смолов провел 100-й официальный матч в составе "Краснодара".Сегодня "Краснодар" уступил "Рубину" в матче 1-го тура РПЛ (1:2), а форвард допустил результативную ошибку, которая привела к голу Сердара Азмуна."Поздравляем новоиспеченного капитана команды с этим юбилеем и желаем ему успешного продолжения карьеры в рядах черно-зеленых", - сообщается на официальном сайте "Краснодара".