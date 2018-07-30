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Павел Могилевец: во втором тайме "Рубину" было тяжело, потому что все ребята устали

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец высказался после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

"В первом тайме очень хорошо играли, прессинговали, не давали им выйти. Пропустили непонятный гол, но хорошо, что забили второй и ушли на перерыв с преимуществом.

Второй тайм уже был потяжелее, потому что все ребята устали. Действовали на морально волевых, поэтому всем ребятам спасибо за игру", - цитирует Могилевца "Бизнес-Online".
Теги: Могилевец Рубин Краснодар
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