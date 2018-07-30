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"Фулхэм" выкупит Митровича у "Ньюкасла" за рекордную сумму

Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович, проведший вторую половину прошлого сезона на правах аренды в "Фулхэме", близок к переходу в лондонский клуб на постоянной основе.

"Фулхэм" договорился о выкупе серба за 22 миллиона фунтов. С учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 27 млн, что является трансферным рекордом "дачников".

В 20 матчах прошлого сезона в чемпионшипе Митрович забил за "Фулхэм" 12 голов и помог команде вернуться в АПЛ.
Теги: Ньюкасл Фулхэм Митрович
Сегодня, 10:19
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