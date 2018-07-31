Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ

Фото: ТАСС

Последние минуты перед эфиром из новенькой студии!#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/4Z91ruAo0K — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2018

Фото: Твиттер Артема Шмелькова

Фото: Твиттер Романа Нагучева

Ла Лига, ну и как тебе такое? pic.twitter.com/LF7qGlrTad — #ВГИК (@vgikofficial) July 30, 2018

Скучные и затянутые по времени студии, бессмысленные включения в перерывах и между матчами, невероятно слащавый Карен Адамян и бодрый Роман Нагучев.рассказывает о первых днях работы нового канала о российском футболе.28 июля вместо привычного многим "Нашего Футбола" в составе пакета спортивных телеканалов холдинга "Матч ТВ" появился "Матч Премьер". Новинка преподносилась как новый премиальный канал об отечественном футболе с эксклюзивным контентом, предназначенный для широкой аудитории. Далее цитата. "МАТЧ ПРЕМЬЕР — это зрелищный телеканал, мотивирующий смотреть футбол и заниматься им, а также призванный создать в России новую культуру боления". Честно признаться, после просмотра его в субботу и в воскресенье появилась не мотивация смотреть его дальше, а ностальгия по довольно-таки отлаженному и качественно срежиссированному "Нашему Футболу".Трансляция матч за суперкубок России была подготовлена Первым каналом, а потому ее мы не берем в расчет. Собирать эмоции логичнее начать с первого субботнего эфира, который стартовал студией с Сергеем Акулининым, Нобелем Арустамяном и креативным продюсером "Матч Премьер" Гавриилом Гордеевым. Резидент "Comedy Club" был самым бодрым и активно старался поделиться со зрителями своим позитивным настроем. Получилось хорошо, но ничего особо интересно Гавриил не сказал - звучали банальные фразы о желании сохранить атмосферу Чемпионата Мира, создать качественный контент для и подарить всем нам больше интересных зрелищ.В целом для стартующего канала такая программа является обязательной, поэтому не стоит удивляться ее появлению. Но странно, что спустя 50 минут после ее завершения ее было решено повторить. В день начала чемпионата России приятнее было бы сходу увидеть что-то эксклюзивное и занятное, а не слушать дважды о стремлении это показать в будущем. Забавно, что и следующая после повтора передача не сверкала премиальностью - "Матч Премьер" показал своим зрителям "Футбольные каникулы с "Крыльями Советов". Во-первых, они уже были в эфире федерального "Матч ТВ", во-вторых, не понятно, почему выбор пал именно на самарский клуб, который будет играть в первом туре только во вторник.Надежда на улучшение была связана со стартующей в 14:00 студией, в которой более двух часов должен был предваряться дебютный игровой день. К сожалению, ожидания остались нашими проблемами. Да, по первым минутам было интересно слушать Игоря Рабинера и Сергея Силкина, но оба приглашенных гостя и ведущий в лице Михаила Моссаковского достаточно быстро скатились в скучные рассуждения о проблемах российского футбола и об изменениях, произошедших в период межсезонья. Порадовало только оформление студии в золотых тонах, которую можно было увидеть уже в третий раз и которая все больше нравилась своей красотой.От "Матч Премьер" хотелось ожидать существенного скачка вперед в производстве программ о футболе. Именно по этой причине данная статья написана в грустных тонах. Ни к второй половине дня субботы, ни к ее вечеру, ни к вечеру воскресенья я не увидел чего-то, что кардинально бы отличалось от ушедшего в историю "Нашего Футбола". И ведь не скажешь, что "НФ" не устраивал - он был хорош, у него было много плюсов, и многие из них сохранились на "Премьере". Но отсутствие прогресса и даже ухудшение в некоторых моментах породило разочарование.В частности, ухудшение коснулось включений из московской студии, которые были введены в перерывах и между матчами. Они вытеснили собой рекламу, но абсолютно не приобрели никакого смысла. Дмитрий Жичкин и Карен Адамян находились в кадре в одиночестве и банально рассказывали о том, что произошло в только что показанном на этом же канале трансляции. Кажется, это никому не нужная затея. Причем, даже самим ведущим, к работе которых тоже были вопросы.Дмитрий Жичкин, такое ощущение, был просто не готов к эфиру. Он забывал фамилии игроков (например, вратаря "Анжи" Дюпина), допускал фактические ошибки (например, когда назвал первым голом нового чемпионата и первой победой успехи "Спартака", а не "Анжи") или говорил странные и сложные для восприятия фразы (например, такую - "Ростов" и "Ахмат" на двоих в первом тайме забили уже столько же (), сколько "Урал" и "Анжи", а также "Спартак" и "Оренбург"). Что касается Карена Адамяна, то его критиковать сложно, но не покидает ощущение, что он существенно переборщил с использованием мимимишности в своей манере ведения эфира. Хотя допускаю, что это было рассчитано не на меня, а на представителей женского пола - канал-то делается для самой широкой аудитории.Далее хочется поговорить о трансляциях самого футбола. Многие сразу же отметили, что на стадионах, на которых был Чемпионат Мира, изменилось расположение камер - во время мундиаля угол обзора был намного лучше и удобнее. Но здесь надо понимать, что тогда оборудование для съемок располагалось на специально сооруженных конструкциях. Вполне возможно, что сейчас просто нет технической возможности сделать так же.Но графику ведь можно было сделать абсолютно вне зависимости от условий работы операторов. Здесь, правда, я не присоединюсь к мнению большинства - мне она понравилась. Особенно клевым выглядит шрифт, используемый для написания имен, фамилий и названий команд. Тут "Матч Премьер", на мой взгляд, молодцы. Но я сталкивался с большим количеством комментариев на различных площадках, в которых зрители говорили о том, что графика нарисована в стандартной программе Paint и не представляет из себя большой живописной ценности.В данном вопросе мнения разделяются, но не может быть разногласий по поводу того, что режиссеры и редакторы трансляций пока что допускают заметные ошибки. Так, например, в начале матча "Спартака" и "Оренбурга" все титры и подписи были на английском языке. Русификация произошла спустя несколько минут после стартового свистка. Впрочем, это мелочи. Куда важнее вопрос с работой комментаторов, которая была хуже, чем во времена "Нашего Футбола".Самый яркий пример, конечно, уже раскрыл в своем материале коллега Гуськов. Артем Шмельков и Роман Титов выдали не лучший репортаж. Они подолгу говорили о уже давно известных фактах и сыпали какими-то непонятными банальностями, забывая о том, что происходит на поле. Но надо отметить, что Артем Шмельков адекватно отреагировал на произошедшее и на критику со стороны нашего сайта. Комментатор "Матч Премьер" написал коллеге Гуськову спасибо за разбор трансляции и отметил, что обратная связь очень важна для него и для нового канала. Это заслуживает уважения.Но не отменяет того факта, что проблем с работой комментаторов хватало. Например, по-прежнему не до конца оправдывает себя приглашение на матчи местных журналистов. Те же Борис Аболин из Екатеринбурга и Роман Титов из Казани уступают по уровню коллегам из столицы. В их словах зачастую проскакивают неинтересные и не самые важные факты, а в их оценках иной раз слышна особая приверженность к команде из родного города. При этом в паре с федеральными комментаторами они смотрятся неорганично. Есть мнение, что будет лучше, если в матчах типа "Урал" - "Анжи" оставить одного человека. Желательно, более опытного и объективно смотрящего на происходящее на поле.Хотя бывали в эти выходные такие случаи, когда не все зависело от комментаторов. Для примера можно рассмотреть встречу "Арсенала" и "Динамо". В начале трансляции были небольшие срывы, которые портили впечатление от эфира. А предматчевому включению Романа Нагучева от бровки не хватило хронометража, и оно "залезло" на исполнение гимна. При этом странно, что гимн нам послушать не дали - вместо этого "Матч Премьер" ушел на рекламу самого себя и следующих матчей.Но давайте отметим, что в этом случае никаких претензий нет к Нагучеву. Более того, Роман заслуживает за этот уик-энд особой похвалы. Он отлично включался в студию перед матчем "Спартака" и "Оренбурга", бодро работал во время самой встречи на "Открытие Арене", хорошо ассистировал Юрию Розанову в Туле и украсил собой одну треть из первых шести игр первого тура. Будем надеяться, коллеги возьмут пример с Романа.В понедельник в расписании первого тура Премьер-Лиги значилась лишь одна игра, но и ее телевизионщикам не удалось оформить без шероховатостей. Карен Адамян в золотой студии был уже не так слащав, как днем ранее. Это плюс. А минус был в том, что смысла во включении в перерыве вновь не было. Никакой интересной информации мы не узнали. Более того, значительную часть времени Карен потратил на вопросы к коллегам за кадром, поскольку он не знал, готово ли интервью, не знал, когда его включат, и вообще как будто остался без голосовой поддержки в своем ухе, которая есть у каждого ведущего.Хорошо, что на матче в Уфе работали Денис Казанский и Артем Кочешев. Они вели интересный репортаж и бодро комментировали происходящее на поле и за его пределами. Неслучайно все-таки Денис является одним из лучших комментаторов на федеральном уровне, а Артем - одним из лучших на региональном. К сожалению, впечатление от их работы несколько смазалось оплошностями режиссерской бригады, которые просто нельзя было не заметить.Но отрадно, что сам канал готов признавать ошибки и готов развиваться. В субботу вечером в твиттере "Матч Премьер" появилась следующая запись: "Друзья, подошел к концу первый день полноценного вещания #МАТЧПРЕМЬЕР. Были шероховатости, мы их видели и исправляли. Но мы хотим давать вам лучший продукт. Поэтому просим в реплаях написать все недочеты, которые вы заметили в нашей работе сегодня". Судя по всему, руководство канала действительно заботится о своих зрителях и готово слушать предложения по улучшению. По крайней мере, на начальной стадии становления новой эфирной площадки.В этой статье мы рассказали о многих деталях работы "Матч Премьер" в первые дни запуска. Пока что отличий от "Нашего Футбола" немного, и не всегда они склоняются в лучшую сторону. У "Премьера" есть время, чтобы все исправить, но затягивать этот процесс нельзя. При этом работать телевизионщикам нужно и с пиратскими трансляциями, которые сейчас в большом объеме доступны в том же youtube. Если их блокировать недостаточно оперативно, то зритель в большинстве своем просто не будет платить за премиальный канал.