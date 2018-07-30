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Максим Канунников: "Крылья Советов" завтра хотят подарить праздник Самаре

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников заявил, что команда хочет подарить праздник городу в матче 1-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Завтра мы начинаем новый путь и очень ждем игры с ЦСКА. Армейскую команду покинули многие игроки, но, думаю, рисунок игры у них сохранится. Нас ждет тяжелый матч. Мы очень соскучились по игре и хотим подарить праздник Самаре", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.
Теги: Канунников Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 18:19
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2
(1)
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Каннуникова так много везде в сми, хотя в Самаре особо без энтузиазма восприняли его переход


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хотеть не вредно....


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