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Африканский форвард из чемпионата Норвегии может продолжить карьеру в ЦСКА

По информации "СЭ", форвард норвежского "Кристиансунна" Дауда Бамба может продолжить карьеру в России. В услугах 23-летнего ивуарийского футболиста заинтересованы четыре российские команды, в том числе – ЦСКА.

В этом чемпионате Норвегии африканец провел 16 матчей, забив 7 голов.

По данным transferemarkt.de, стоимость Бамбы составляет 400 тысяч евро.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:41
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(1)
№8 Написал: Батька (Сегодня, 13:24) #
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online

блин ну смешно же .... те же русские ребята из коноармии не слабее его ! Накуя он нужен ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:14) #
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online

Цитата: Marlboro131994
Странберг-швед, не вижу никакой аналогии


Дурачок типа "сострил". Про игрока впервые здесь услышал, зато свиновывод уже готов))) Видимо на основе трансфЕРНОГО ОПЫТА СВИНАРНИ- ТАМ 80% трансферов- в очко сливать можно.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:08) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
все по плану,нигеры в кони, негры гей в мясо wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№5 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Новый Сранберг

Странберг-швед, не вижу никакой аналогии laughing
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (3)

Frankenstein,
Не факт .

Parshin,
А в чем проблема? Пусть васпитают своих .нет ,тогда пусть играют те кто лучше. Футбол ,это зрелище .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:51) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Новый Сранберг
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 12:47) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат России медленно, но верно Превращается в...
Премьер-лигу А (Африки-Америки-Азии)... (((
А футбольная Россия - в страну АфрАмАзию... ((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:45) #
  • +3
  •  (5)
online

Во, это реальный клиент ЦСКА. По всем параметрам))) Молодой, дешевый, нераскрученный, по фейсконтролю проходит))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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