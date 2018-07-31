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"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов

В матче 1-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома поделили очки с ЦСКА.

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)

"Крылья Советов" – ЦСКА 0:0

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Ланин, 86), Ткачук, Башкиров, Чочиев (Яковлев, 76), Мияйлович, Канунников (Соболев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов (Бийол, 51), Ефремов (Жамалетдинов, 76), Чалов (Ахметов, 90).

Предупреждения: Зотов, 23, Чичерин, 75, Чернов, 84.
Теги: Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 20:55
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№40 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ахметов за минуту с копейками заинтриговал. мягкая, техничная.работа с мячом видна была


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№39 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
А мы все вот как обороняемся зато!

Локо - по нулям, Спартак еле один забил, Зенит с Амкаром злоеппучим с другим названием - еле в конце затащил. Сегодня вот ЦСКА по нулям.

Продолжаем делать вид, что у нас есть 16 интересных команд в лиге.

Да хоть бы одна из не перечисленных играла! На Енисей была надежда - фиг вам.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№38 Написал: Brownie Ирландия (Сегодня, 22:32) #
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online

Цитата: Manchester United
Не прокатил блевантин гончара вторую игру подряд дурак не залетел,на табло закономерные нули,молодец Тиша,тормознул конский автобус на старте,конечпок конечно было бы лучше,но для начала годится,привет Грушевским и другим ослодрочерам которые сидят по лукоморьям

Слышь, дебил- инвалид,а почему ты сегодня не Франкенштейн?
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№37 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
У ЦСКА будут огромные проблемы если они не купять еще парочку опытных полузащитников.
Если сравнить сегодняшний ЦСКА и образца конца 2016 года, то неудивительно, что команда создает за матч 3 момента.
Игра нормальная, Крылья были очень осторожны в обороне и практически ничего не создали у ворот ЦСКА.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№36 Написал: Он Самый (Сегодня, 21:49) #
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Акинфеев и Фернандес в составе дубля ЦСКА ))) А в Самаре ,ещё многие очки потеряют.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№35 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:31) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
И лишь невезение и случай помешали цкг выиграть этот матч ???


Скорее, Конюхов.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№34 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
И вот за такой футбол хотят чтобы деньги платили? Да они в отпуске все без исключения. Видимо решили на поле доотдыхать. Я не об этом матче, а вообще о туре в целом....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№33 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:23) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«МЮ»
Не прокатил блевантин гончара вторую игру подряд дурак не залетел,на табло закономерные нули,молодец Тиша,тормознул конский автобус на старте,конечпок конечно было бы лучше,но для начала годится,привет Грушевским и другим ослодрочерам которые сидят по лукоморьям
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№32 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
пенсионер Думбия, 2 ляма, берите!а вышеназванные, отрезанный ломоть

куйня... Думба уже не перебегает Жаму, про Федора умолчим... wink
- а вот швед...Ерема...Вася...аууу там кто - укрепят "состав и скамейку" smirk

Цитата: капля никотина
В чемпионате тоже шатко валко но кони будут тройку подпирать. Ну вот такие они - неподыхающие.

всяко бывает, млять... пока ситуёвина без просвета rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№31 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Не смогли открыть счет ни КС, ни ЦСКА. В какие-то моменты на поле доминировала одна команда, а в какие-то другая.Наверное КС-Соболева нужно было выпустить с самого начала,а ЦСКА техничного Ахметова..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: ПавКо
жаль, Провалим Европу нах

Не провалите. Все ради нее. Каким то непонятным, почти фантасмагорическим образом, кони каждый год набирают в Лиге больше всех очей. Скорей всего и в этот год так будет - не зря же убивались в прошлый сезон чтоб не влететь в квалификацию - все всё прекрасно понимали.

А к следующей стадии состав уже будет натаскан.

В чемпионате тоже шатко валко но кони будут тройку подпирать. Ну вот такие они - неподыхающие.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№29 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:20) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что там? Было буйство атакующего футбола? Невероятные голевые моменты, красивые комбинации? И лишь невезение и случай помешали цкг выиграть этот матч ???


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№28 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: ПавКо
- нужно возвращать Ерему и шведа...

пенсионер Думбия, 2 ляма, берите!
а вышеназванные, отрезанный ломоть.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№27 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Санипутилины и паровозы очень злорадствовали по поводу победы Спартака,а сами о-о-о-чень здорово сыграли с целой авоськой забитых мячей.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№26 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот читаю отзывы и такое ощущение что в основном пишут школьники, вообще как можно о чем-то рассуждать после одной игры,в лучшем случае игр через пять и когда закроется трансферное окно...
А сейчас просто в пустоту говорить...
Это для тех кто в танке,а адекватные и так поймут..


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№25 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ПавКо
у нас, суука, сейчас даже Дзаге нельзя ломаться...
-- жаль, Провалим Европу нах

Я уже выразил своё сочувствие. А за Европу вас никто не посмеет критиковать, все понимают, кроме болел одной команды.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№24 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: suvirinimas
Нет в ЦСКА Витиньо и Мусы и нет ЦСКА,

Там вообще-то Головин тащил. Еще Дзага когда здоров даёт жару.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№23 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
Вратарь у вас в возрасте, что случись, и второго нет. Вратарь еще нужен.

- у нас, суука, сейчас даже Дзаге нельзя ломаться...
-- жаль, Провалим Европу нах rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№22 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
цска поборется за место в пятерке
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№21 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ПавКо
ждем ХОТЯ бы двух Игроков: АПЗ и Напа, млять

Вратарь у вас в возрасте, что случись, и второго нет. Вратарь еще нужен.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№20 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Думаю Гинер подвезет кого-нить. Хотя сезон у ЦСКА в любом случае будет тяжелый.

не то слово... rage
- пока ГВК не расплатится с банками... ухххх(((


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№19 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:07) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: honey
Ну и Фернандес. Откуда столько сил бегать.

У Черчеса потренировался
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№18 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Неплохо молодые у коней

Ефремов выпадает даже из этого состава.


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Забивак то нет там.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:06) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ПавКо
кстати, еще неизвестно как с "таким составом" и в Чемпе играть??? молодые сейчас начнут сдавать физически... замен нет...

Думаю Гинер подвезет кого-нить. Хотя сезон у ЦСКА в любом случае будет тяжелый.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:05) #
  • +5
  •  (11)

Нет в ЦСКА Витиньо и Мусы и нет ЦСКА, убери из Спартака Зе Луиша и Промеса с Адриано и не будет Спартака, убери из Локомотива Фарфана и Фернандеша с Эдером и не будет Локомотива. Это я к тому чего стоят российские игроки. Без легионеров, особенно в передней линии будет сплошная тоска, вторая ФНЛ. Включай и наслаждайся мастерством русских игроков.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА с очком, Крылья с ничьёй.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
С таким составом в ЛЧ делать нечего.

100%!!!
- ждем ХОТЯ бы двух Игроков: АПЗ и Напа, млять

кстати, еще неизвестно как с "таким составом" и в Чемпе играть??? молодые сейчас начнут сдавать физически... замен нет... Приплыли пока rage
-- нужно возвращать Ерему и шведа... smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: zloy (Сегодня, 21:02) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Барселона»
теперь для цысыка это навсегда
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
марио у коней красава,а молодёжь сырая,думаю 2-3 матча запал спадёт и сдуются


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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