"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:14
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео)
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео)
21:53
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (2)
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (2)
20:20
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
16:41
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15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (18)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (18)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов
В матче 1-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома поделили очки с ЦСКА.
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
"Крылья Советов" – ЦСКА 0:0
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Ланин, 86), Ткачук, Башкиров, Чочиев (Яковлев, 76), Мияйлович, Канунников (Соболев, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов (Бийол, 51), Ефремов (Жамалетдинов, 76), Чалов (Ахметов, 90).
Предупреждения: Зотов, 23, Чичерин, 75, Чернов, 84.
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Самара Арена (Самара, Россия)
"Крылья Советов" – ЦСКА 0:0
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Ланин, 86), Ткачук, Башкиров, Чочиев (Яковлев, 76), Мияйлович, Канунников (Соболев, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов (Бийол, 51), Ефремов (Жамалетдинов, 76), Чалов (Ахметов, 90).
Предупреждения: Зотов, 23, Чичерин, 75, Чернов, 84.
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