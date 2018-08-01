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Сергей Рыжиков стал игроком "Крыльев Советов"

Вратарь Сергей Рыжиков подписал двухлетний контракт с "Крыльями Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.

37-летний голкипер будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1.

Рыжиков выступал за "Рубин" на протяжении 11 сезонов. В составе казанского клуба он становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.
Теги: Рыжиков Рубин Крылья Советов
Сегодня, 12:15
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:17) #
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Крылья молодцы . Рижиков им поможет
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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