Федор Смолов в ДТП разбил машину за 9 млн рублей (фото)

Вчера в Краснодаре произошло ДТП с участием эксклюзивного автомобиля - BMW M5 First Edition.Интересно то, что такая машина в городе всего одна. Ездит на ней девушка футболиста "Краснодара" Федора Смолова. Однако в момент аварии за рулем роскошного автомобиля находился сам спортсмен.Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей.По предварительным данным, в аварии в никто не пострадал.