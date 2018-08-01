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Федор Смолов в ДТП разбил машину за 9 млн рублей (фото)

Вчера в Краснодаре произошло ДТП с участием эксклюзивного автомобиля - BMW M5 First Edition.

Интересно то, что такая машина в городе всего одна. Ездит на ней девушка футболиста "Краснодара" Федора Смолова. Однако в момент аварии за рулем роскошного автомобиля находился сам спортсмен.

Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей.

Федор Смолов в ДТП разбил машину за 9 млн рублей (фото)


По предварительным данным, в аварии в никто не пострадал.

Кубань24
Теги: Смолов
Сегодня, 12:20
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25
(4)
№25 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Желаю Феде быстрее победить "демонов"


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№24 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Ковалёв
Феде надо в церковь сходить чтоль... чет у него в последнее время что-то не то происходит...

Скорее к психологу. Походу сдвиг по фазе произошел, видать Кокорин покусал и передал ему всех своих тараканов....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№23 Написал: imaginary (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Краснодар»
пора к психологу
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: safonas (Сегодня, 13:43) #
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говорят быстро покинул место дтп, а это так то лишение... походу поддатый был


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№21 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:39) #
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online

Александр Ковалёв,
Не в церковь, а в дурдоме полечиться.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№20 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо что лихач никого не задавил!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№19 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:36) #
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online

На Федю кто-то порчу навел, но пас в разрез Азмуну был классный.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№18 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр из Тюмени
Как пришла так и ушла, работал бы у станка то бы до конца жизни на ней бы ездил.

.." у станка"?.....на маршрутке только....станок ему и во сне не приснится. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ещё чуть-чуть и прямо в рай
И жизнь удалась, what a beautiful life
И все завидуют, пускай
Ведь жить станет в кайф, what a beautiful life...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№16 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:23) #
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А мне насрать
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№15 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:20) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федор, не падай духом. Борись!

Р.С Накуй вы его травите?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: Parshin (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для кого эксклюзивный BMW, а для футболиста - это, думается, простой велосипед -четырехколесный... Купит новый! )
А вообще, Федору Михайловичу нужно "остановиться-оглянуться" !
Ну, а руководству команды после ДТП, его нужно с педагогической целью разжаловать из капитанов в футбольные лейтенанты...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:00) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как пришла так и ушла, работал бы у станка то бы до конца жизни на ней бы ездил.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 12:55) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин номер 2, вышел на мировой уровень и обоср..ся, все уважение потерял своим отношением к делу, не профессионал
Регистрация: 5.09.2012 [жалоба]
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:47) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять пижонил?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Не мудренно. Катался как то на М5. Дурной автомобиль.....


На детском? У сына "отжал"?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Джорданом - был, Панэнкой - был, ЗМС РФ - достижение получено, теперь можно и Шумахером становиться bowtie
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не мудренно. Катался как то на М5. Дурной автомобиль.....


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
С Федором действительно что-то происходит, просто какая-то полоса неудач. А вот на "плохих и ненадежных машинах" Федор ездить нельзя!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: baden69 (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь новости о Смолове будут приходить из сводок...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Ковалёв
Феде надо в церковь сходить чтоль... чет у него в последнее время что-то не то происходит...


Зазывалой на паперти подрабатываешь?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 12:23) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Беда приходит не одна...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:23) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Сразу видно, настоящий капитан краснодара.

А вообще ничего страшного, Галицкий с коллегами ему ещё штук 5 подарят, не всё же в суперакадемию вкладывать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (7)

Попал в ДТП. Ну, хоть куда-то он попадает!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 12:23) #
  • +2
  •  (6)

Феде надо в церковь сходить чтоль... чет у него в последнее время что-то не то происходит...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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