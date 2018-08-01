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"Краснодар": у нас нет информации по участию Смолова в ДТП

Пресс-служба "Краснодара" прокомментировала информацию, согласно которой форвард команды Фёдор Смолов попал в ДТП в Краснодаре.

Инцидент произошёл в ночь на 1 августа на улице Ставропольской. По данным источника, Смолов был за рулём автомобиля BMW M5 First Edition.

"У клуба нет никакой официальной информации о ДТП с участием Фёдора Смолова. Фёдор жив и здоров", — сказали в пресс-службе "Краснодара".
В результате аварии никто не пострадал. Машина получила сильные повреждения кузова. О причинах ДТП пока не сообщается.
Теги: Смолов Краснодар
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