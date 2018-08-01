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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Директор РПЛ по PR: люди не перестанут ходить на матчи - посещаемость будет только расти
Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев заявил, что не опасается снижения посещаемости футбольных матчей.
"В футболе тяжело прогнозировать посещаемость. Все клубы ведут работу по привлечению болельщиков на стадионы. Нет опасений, что люди перестанут ходить на арены.
Более того, я уверен, что посещаемость будет только увеличиваться.Уровень безопасности и комфорта на стадионах высок. Надеюсь, работа, которую мы ведём, будет оценена приростом зрителей", — передаёт слова Алексеева Чемпионат.
"В футболе тяжело прогнозировать посещаемость. Все клубы ведут работу по привлечению болельщиков на стадионы. Нет опасений, что люди перестанут ходить на арены.
Более того, я уверен, что посещаемость будет только увеличиваться.Уровень безопасности и комфорта на стадионах высок. Надеюсь, работа, которую мы ведём, будет оценена приростом зрителей", — передаёт слова Алексеева Чемпионат.
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