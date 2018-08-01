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Директор РПЛ по PR: люди не перестанут ходить на матчи - посещаемость будет только расти

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев заявил, что не опасается снижения посещаемости футбольных матчей.

"В футболе тяжело прогнозировать посещаемость. Все клубы ведут работу по привлечению болельщиков на стадионы. Нет опасений, что люди перестанут ходить на арены.

Более того, я уверен, что посещаемость будет только увеличиваться.Уровень безопасности и комфорта на стадионах высок. Надеюсь, работа, которую мы ведём, будет оценена приростом зрителей", — передаёт слова Алексеева Чемпионат.
Теги: РФПЛ
Сегодня, 14:19
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№11 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:06) #
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online

91800bsp,
А там где «тот» уровень отдают по штуке фунтов)
Уж на 2500 деревянных они явно играют, а то и больше
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: borlas (Сегодня, 16:05) #
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online

Цитата: Paolo_Di_Canio
С он-лайн продажами они вообще не дружат.


У Федуна в первый сезон тоже с этим проблемы были.
Сейчас всё ок.
В кассу за билетом вообще не нужно ехать. Картой оплатил, дома на принтере билет напечатал и всё.
И Галицкий наладит. Дайте время.
А вообще 1 билет в одни руки - это хоть какая то попытка бороться с Изольдами. Пока онлайн-продажи не наладились.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:04) #
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online

Цитата: Игорёк
Я вот не поленился,посмотрел сетку вещания канала Матч Премьер , Спартак- Оренбург покажут 8 раз,Арсенал-Динамо 4 раза,и мой Локомотив нормально покажут только в день матча и раз в 12-30 из 6 показов,такой Премьр нам не нужен,повезло ещё матчу Урал-Анжи,их покажут 7 раз и 4 раза в нормальное время,условия должны быть равные для всех

Ты только не расплачься. Если серьезно,то мало кто будет покупать подписку на этот канал. Ну серьезно,в век сопок,андроид-приставок и торрент тв,подписку купит или незнающий,или ленивый. Ну не тот уровень чемпа у нас,чтоб 2500 отдать в год.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:52) #
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online

borlas,
А зачем ему абик на Краснодар , если , грубо говоря, туда раз в год на Спартак ходит ?)
Меня самого эта фигня напрягает, придётся специально ехать в Краснодар с паспортами за билетами. С он-лайн продажами они вообще не дружат.
И я так понимаю, такая система продаж у них далеко не на все матчи ))

Притом перекупы уже давно билеты продают в 5 -7 раз дороже номинала.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Игорёк (Сегодня, 15:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Я вот не поленился,посмотрел сетку вещания канала Матч Премьер , Спартак- Оренбург покажут 8 раз,Арсенал-Динамо 4 раза,и мой Локомотив нормально покажут только в день матча и раз в 12-30 из 6 показов,такой Премьр нам не нужен,повезло ещё матчу Урал-Анжи,их покажут 7 раз и 4 раза в нормальное время,условия должны быть равные для всех
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:18) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
После любого Чм всегда "ажиотаж" месяца два-три держится... это известно. за счет этого и опсещаемость.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:57) #
  • +2
  •  (2)
online

Оторванные от реальности долобебы , пару туров и посещаемость упадет
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: borlas (Сегодня, 14:48) #
  • +1
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online

Цитата: Батька
Я конечно понимаю перекупы и все такое ... но хочу например компанией друзей сходить на Спартак наш 6-7 человек .... что всем в кассах стоять ?


Абики берите и ходите.
Вообще в кассу ходить не надо. Домой привезут.
А в Англии и Испании люди по несколько лет в очереди стоят, чтоб абики взять на свою любимую команду и на футбол ходить. Вот где засада. laughing
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (2)
online

Краснодар хорошо взялся за посещаемость worried 1 билет в одни руки по карте болельщика, у кого абонемент тоже один может еще купить .... !! Круто confounded

Я конечно понимаю перекупы и все такое ... но хочу например компанией друзей сходить на Спартак наш 6-7 человек .... что всем в кассах стоять ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: анд самара (Сегодня, 14:33) #
  • 0
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Прирост зрителей может дать только хорошая игра.На унылое катание мяча, мало кто захочет смотреть. Да есть фанаты игры, как мой двоюродный, бывший футболист, он ходил всегда и будет ходить, но таких не много
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:29) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зрителей на посещение нужно заряжать, подвигать. поощрять и т.д., и т.п. !!!
Учредите крутые Кубки для зрителей среди городов Премьер-лиги, среди ФНЛ - вручайте их торжественно в конце сезона на стадионах - "Сборной зрителей", которые за сезон набрали больше всего зрителей на своих (!!!) стадионах!
Ведите постоянно таблицу посещаемости в разных СМИ, подогревайте интерес к этому соревнованию - Чемпионату среди зрителей городов, стадионов - Премьер лиги и ФНЛ...
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Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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