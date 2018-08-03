Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" пустят на трибуны детей до 4 лет бесплатно

Ппо просьбам болельщиков принято решение, что для детей, не достигших возраста 4-х лет, не нужно приобретать отдельные билеты на домашние матчи "Крыльев Советов", если не требуется предоставление отдельного места.

Нахождение детей на стадионе возможно только лишь в присутствии взрослых сопровождающих. Отмечается, что родители или сопровождающие несут ответственность за ребенка и его поведение на трибуне, дабы не доставлять помех другим зрителям. Отдельно отмечается, что по рекомендациям РПЛ посещение матчей лиги с 6 лет.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)

а чё не до года?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.