"Крылья Советов" пустят на трибуны детей до 4 лет бесплатно

Ппо просьбам болельщиков принято решение, что для детей, не достигших возраста 4-х лет, не нужно приобретать отдельные билеты на домашние матчи "Крыльев Советов", если не требуется предоставление отдельного места.Нахождение детей на стадионе возможно только лишь в присутствии взрослых сопровождающих. Отмечается, что родители или сопровождающие несут ответственность за ребенка и его поведение на трибуне, дабы не доставлять помех другим зрителям. Отдельно отмечается, что по рекомендациям РПЛ посещение матчей лиги с 6 лет.