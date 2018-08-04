Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Глушакову наложили швы, у него ушибленная рана головы

В перерыве матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову наложили швы, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Глушаков на 28-й минуте матча столкнулся с партнером по команде, нападающим Зе Луишем в своей штрафной площади и рассек голову.
Теги: Глушаков Спартак Локомотив
Сегодня, 20:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (4)
online

По русски это - "рваная рана", когда швы накладывают)) Или просто "рассечение". Видимо автор новости имел ввиду именно рану, под названием "рассечение", которую потом кто- то сильно ушиб.)


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо ,что мозгов нет,иначе было бы сотрясение.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
"Ушибленная рана" .,.....Оригинально и по русски


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не знаю,че там наложили,сидел бутсы пидорил,как обычно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (4)
online

ушибленный...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Кто ушиб рану Глушакова? Кто посмел ее обидеть*?

Тут главное что сотрясения нет.Хорошо когда сотрясать нечего,это плюс для Спартака.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (9)
online

Кто ушиб рану Глушакова? Кто посмел ее обидеть*?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.