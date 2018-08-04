Глушакову наложили швы, у него ушибленная рана головы

В перерыве матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову наложили швы, сообщает пресс-служба клуба.Напомним, Глушаков на 28-й минуте матча столкнулся с партнером по команде, нападающим Зе Луишем в своей штрафной площади и рассек голову.