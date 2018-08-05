Владимир Федотов: мы не ожидали, что так сложится первый тайм

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов - о победе над "Крыльями Советов" (3:0) в 3-м туре чемпионата России.– Я поздравляю свою команду с победой. Мы одолели принципиального для нас соперника. Да, мы не ожидали, что так сложится первый тайм. Считаю, что ключевым стал момент с 11-метровым, который соперник не реализовал. Мы же наказали "Крылья" быстрой атакой и забили второй мяч. Мы так и планировать использовать свободные зоны. Мне не понравилось, как оборонялась команда. Особенно во втором тайме моя команда давала сопернику много вольностей, игроки слишком медленно перестраивались. Нам есть над чем работать.- У нас есть футболисты, которые поправляются после тяжелой травмы. Мы ищем варианты усилиться. У нас есть еще Кулишев, который может сыграть в атаке. Думаю, до конца трансферного окна появятся новички. Они нам жизненно необходимы.- У них были моменты. На поле 11 футболистов у каждой команды. Вратарь здорово сыграл - это тоже часть коллектива. Но нам где-то повезло, соперник не смог реализовать свои момента, которые пусть были не такими и острыми.- Я уже сказал, что мы плохо оборонялись, быстро теряли матч. Могли еще наказывать соперника, предпосылки были, чтобы увеличить счет. У них были свободные зоны, но мы ими не воспользовались.