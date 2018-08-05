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Владимир Федотов: мы не ожидали, что так сложится первый тайм

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов - о победе над "Крыльями Советов" (3:0) в 3-м туре чемпионата России.

– Я поздравляю свою команду с победой. Мы одолели принципиального для нас соперника. Да, мы не ожидали, что так сложится первый тайм. Считаю, что ключевым стал момент с 11-метровым, который соперник не реализовал. Мы же наказали "Крылья" быстрой атакой и забили второй мяч. Мы так и планировать использовать свободные зоны. Мне не понравилось, как оборонялась команда. Особенно во втором тайме моя команда давала сопернику много вольностей, игроки слишком медленно перестраивались. Нам есть над чем работать.

- У вас всего один нападающий, но при этом вы забиваете три гола и показываете хороший результат. Как вы так хорошо сегодня сыграли в атаке, учитывая проблемы с форвардами?

- У нас есть футболисты, которые поправляются после тяжелой травмы. Мы ищем варианты усилиться. У нас есть еще Кулишев, который может сыграть в атаке. Думаю, до конца трансферного окна появятся новички. Они нам жизненно необходимы.

- Весной команды сыграли 0:0, сегодня 0:3. Это "Оренбург" сделал большой шаг вперед или все же отдельная игра, в которой "Крылья" не использовали свои моменты?

- У них были моменты. На поле 11 футболистов у каждой команды. Вратарь здорово сыграл - это тоже часть коллектива. Но нам где-то повезло, соперник не смог реализовать свои момента, которые пусть были не такими и острыми.

- У вас будут претензии к команде по второму тайму?

- Я уже сказал, что мы плохо оборонялись, быстро теряли матч. Могли еще наказывать соперника, предпосылки были, чтобы увеличить счет. У них были свободные зоны, но мы ими не воспользовались.

Rusfootball.info
Теги: Федотов Оренбург Крылья Советов
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