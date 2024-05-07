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Пономарёв: Дзюбе нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай. Там ребята маленькие, а он - огромный

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев предложил свое видение продолжения карьеры нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Почему он не хочет уходить из "Локомотива"? А где ему еще столько заплатят? Он держится за большие деньги, это понятно. Теперь ему нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай. Там ребята маленькие, а он — огромный (смеется). Пусть китайцы на него навешивают в штрафную и тогда от Дзюбы будет хоть какой-то толк", - сказал Пономарев.

Действующее трудовое соглашение Дзюбы с "Локомотивом" истекает в конце текущего сезона. Известно, что 35-летний футболист решил отказаться от автоматического продления контракта, чтобы получить в конце сезона больше времени на поле. В последних 11 матчах главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов задействовал в шести, а общее время, проведенное на поле, составило около 200 минут. В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил четыре гола и сделал три голевых передач, в матчах Кубка России записал на свой счет еще один ассист.

В СМИ Артема Дзюбу связывали с переходом в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда, не потерпев ни одного поражения, идет не первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,8 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

Артем Дзюба Владимир Пономарев
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