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Леонид Кучук назвал причину неудачного старта "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук поделился мнение о неудачном старте сезона "железнодорожников".

"Локомотив" к сезону готов, можно отметить хороший темп команды, за исключением дополнительного времени в Суперкубке против ЦСКА. Положительным моментом является тот факт, что команда не пропускает и показывает хорошую игру в обороне.

Наверное, клуб еще не вкатился в сезон, причиной чему является разный уровень готовности футболистов, вызывавшихся в свои сборные на чемпионат мира", - цитирует Кучука ТАСС
Теги: Кучук Локомотив
Сегодня, 12:34
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Назвал причину?

Наверное.....и по тексту. Это назвал причину? Блядь, я охуеваю от заголовка.

Полностью согласен: такте "весомые" выводы могла сделать даже моя бабушка. И гол они всё-таки пропустили.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Назвал причину?

Наверное.....и по тексту. Это назвал причину? Блядь, я охуеваю от заголовка.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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