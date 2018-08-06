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Нобель Арустамян: в шорт листе "Локо" есть форвард "Барселоны", но он лишь 4-й в списке

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" интересуется форвардом "Барселоны" Муниром Эль-Хаддади.

"Сегодня в "Локомотиве" в ходе заседания трансферного комитета обсуждали фамилию нападающего из "Барселоны" Мунира. Он интересен клубу, но в списке идет лишь под 4-ым номером", - написал Арустамян в своем телеграме.

Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Арустамян Локомотив
Сегодня, 15:28
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(1)
№4 Написал: Егор Фолости (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (1)
online

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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А я уж испугался- не Месси ли?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну конечно первым номером идёт звезда Российского футбола,ну а потом там где-то 5-10 игрок Барселоны


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:30) #
  • +7
  •  (9)
online

Геркус поделился с Нобелем ночными фантазиями.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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