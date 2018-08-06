Нобель Арустамян: в шорт листе "Локо" есть форвард "Барселоны", но он лишь 4-й в списке

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" интересуется форвардом "Барселоны" Муниром Эль-Хаддади."Сегодня в "Локомотиве" в ходе заседания трансферного комитета обсуждали фамилию нападающего из "Барселоны" Мунира. Он интересен клубу, но в списке идет лишь под 4-ым номером", - написал Арустамян в своем телеграме.