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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Адиев: я виноват: понадеялся, что новые игроки поняли нашу систему
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Уфы" со счётом 0:3 рассказал о причинах такого результата.
- Поздравляю всех уфимцев с победой. Думаю, в какой-то мере это закономерный результат. Первый тайм играли невнятно, даже неправильно. Опять же, это моя вина - понадеялся, что новые игроки поняли нашу систему. Как оказалось, недопоняли, значит, я неправильно объяснил в каких-то моментах.
Потом во втором тайме заменами взвинтили темп, были неплохие подходы, даже реальные шансы сравнять. Травма Тетрашвили оставила нас вдесятером, но все равно шли вперед, открыли зоны, что было убийственно. Быстрым футболистам «Уфы» нельзя давать пространство, - приводит слова Адиева Rusfootball.info.
- Поздравляю всех уфимцев с победой. Думаю, в какой-то мере это закономерный результат. Первый тайм играли невнятно, даже неправильно. Опять же, это моя вина - понадеялся, что новые игроки поняли нашу систему. Как оказалось, недопоняли, значит, я неправильно объяснил в каких-то моментах.
Потом во втором тайме заменами взвинтили темп, были неплохие подходы, даже реальные шансы сравнять. Травма Тетрашвили оставила нас вдесятером, но все равно шли вперед, открыли зоны, что было убийственно. Быстрым футболистам «Уфы» нельзя давать пространство, - приводит слова Адиева Rusfootball.info.
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