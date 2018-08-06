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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
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20:22
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Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (2)
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Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
15:11
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Дзюба озвучил Яндекс.Навигатор. Мы знаем, кто еще мог бы это сделать
Артем Дзюба поучаствовал в озвучке реплик для Яндекс.Навигатора. Петр Мельников подумал, кто еще из мира российского футбола мог бы справиться с этой задачей, и понял, что мы упустили отличную возможность увидеть лучший кроссовер в истории нашего ногомяча. Валерий Карпин, Роман Широков, Валерий Газзаев и другие - в правильной версии озвучки от Rusfootball.info.
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