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Дзюба озвучил Яндекс.Навигатор. Мы знаем, кто еще мог бы это сделать


Артем Дзюба поучаствовал в озвучке реплик для Яндекс.Навигатора. Петр Мельников подумал, кто еще из мира российского футбола мог бы справиться с этой задачей, и понял, что мы упустили отличную возможность увидеть лучший кроссовер в истории нашего ногомяча. Валерий Карпин, Роман Широков, Валерий Газзаев и другие - в правильной версии озвучки от Rusfootball.info.

Говорит Роман Широков







Говорят тренеры











Говорит Валерий Газзаев





Говорят легенды





Возможно, вам понадобится вот это, чтобы вспомнить, о чем речь.



Говорит Федор Смолов



Говорят спортивные журналисты











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Петр Мельников, Rusfootball.info
Теги: Дзюба Смолов Черданцев Черчесов Газзаев Карпин Широков
Сегодня, 21:20
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3
(5)
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Смешно!)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
блин, над некоторыми реально посмеялся)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Только не Газзаев? А то будет здравицы в адрес Путина верещать,вместо того.чтобы дорогу указывать. Прикольно было бы Дементьева послушать.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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