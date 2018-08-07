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Кокорин: Дзюба итак в моей жизни 18 часов из 24 в сутки, так что никакого Яндекс.Навигатора!

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Артём Дзюба записал свой голос для известного российского сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор".

"Узнал об этом на базе. Но в моей жизни Артёма и так очень много - из 24 часов в сутках в 18 присутствует Артём.

Поэтому если слушать его ещё и в машине, у меня голова лопнет! Но Андрей Лунёв мне показывал, там интересные фразы, какие-то шутки, так что рекомендую", — сказал Кокорин, отвечая на вопросы болельщиков в соцсетях.

Инстаграм Александра Кокорина
Теги: Кокорин Дзюба
Сегодня, 09:46
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№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опа! А заголовочек-то поправить забыли! "И_так" же!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:05) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит и спят вместе? 6 часов тренировок врозь, учитывая травму Кокорина. Дулин и Вдулин Михалыч...Тьфу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 10:02) #
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online

"И мы счастливы...!!!"
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:57) #
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  •  (2)
online

они живут что-ли вместе? hushed


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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