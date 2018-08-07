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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Олег Романцев: абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Еременко
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что полузащитник Роман Еременко сможет показать прежний уровень игры в составе красно-белых.
– Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! – сразу же уверенно обозначил свою позицию Романцев. – Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.
– Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.
– Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.
– Причем в большом футболе Эдуард Анатольевич появился не сразу после освобождения, а только два года спустя, когда ему разрешили выступать в чемпионате страны.
– Действительно, в эти два года он выступал за заводскую команду. Но зато, вернувшись в родное "Торпедо", сходу выиграл с ним золотые медали. Чем не пример для Еременко, который был на свободе и мог хоть как-то держать себя в тонусе? Да и не только для него.
"Спорт-Экспресс"
– Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! – сразу же уверенно обозначил свою позицию Романцев. – Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.
– Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.
– Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.
– Причем в большом футболе Эдуард Анатольевич появился не сразу после освобождения, а только два года спустя, когда ему разрешили выступать в чемпионате страны.
– Действительно, в эти два года он выступал за заводскую команду. Но зато, вернувшись в родное "Торпедо", сходу выиграл с ним золотые медали. Чем не пример для Еременко, который был на свободе и мог хоть как-то держать себя в тонусе? Да и не только для него.
"Спорт-Экспресс"
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