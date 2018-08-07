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Олег Романцев: абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Еременко

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что полузащитник Роман Еременко сможет показать прежний уровень игры в составе красно-белых.

– Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! – сразу же уверенно обозначил свою позицию Романцев. – Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.

– Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.

– Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.

– Причем в большом футболе Эдуард Анатольевич появился не сразу после освобождения, а только два года спустя, когда ему разрешили выступать в чемпионате страны.

– Действительно, в эти два года он выступал за заводскую команду. Но зато, вернувшись в родное "Торпедо", сходу выиграл с ним золотые медали. Чем не пример для Еременко, который был на свободе и мог хоть как-то держать себя в тонусе? Да и не только для него.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Еременко Спартак
Сегодня, 19:43
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№5 Написал: пончевед (Сегодня, 20:26) #
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online

Цитата: GPS
Сложно сравнивать насильника

ни хрена не доказано.а вот что на следствие давили "сверху"-факт.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: ferehert (Сегодня, 20:17) #
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online

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ba ll.r u за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 19:57) #
  • -5
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online

Цитата: Санитар для Кутарбы
Романцев совсем погнал- сравнить наркошу с великим Стрельцовым

Согласен.
Сложно сравнивать насильника и наркомана.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Романцев совсем погнал- сравнить наркошу с великим Стрельцовым
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:49) #
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online

Ого!
РУ подключило тяжелую артиллерию!
laughing
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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