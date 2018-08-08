Шамиль Газизов: в чем смысл жаловаться на календарь - мы ведь сами хотели играть в еврокубках

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о напряжённом календаре своей команды."Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь.Еврокубки — это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.Сейчас в тренировочной процессе больший упор делается на восстановление", - сказал Газизов.