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Шамиль Газизов: в чем смысл жаловаться на календарь - мы ведь сами хотели играть в еврокубках

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о напряжённом календаре своей команды.

"Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь.

Еврокубки — это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.

Сейчас в тренировочной процессе больший упор делается на восстановление", - сказал Газизов.

Известия
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 10:30
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
учитесь у нас.на чемпионат то состав не набираем, а умудряемся и в ЧР, ЛЧ, кубке России и иногда в Суперкубке играть.
не от хорошей жизни, но лучше так, чем быть аутсайдером


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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