Юношеская сборная России (U-20) проиграла аргентинцам в финале турнира в Испании

Юношеская сборная России (не старше 20 лет) в финальном матче международного турнира COTIF-2018 в Испании в дополнительное время уступили команде Аргентины.Основное время встречи завершилось ничьей — 1:1. После двух таймов, которые длились по 40 минут, команды провели два дополнительных тайма по 10 минут.Решающий мяч аргентинцы забили во втором овертайме.Отметим, что с 81-й минуты российская команда играла в меньшинстве после того, как полузащитник Геннадий Киселёв получил красную карточку.