Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юношеская сборная России (U-20) проиграла аргентинцам в финале турнира в Испании

Юношеская сборная России (не старше 20 лет) в финальном матче международного турнира COTIF-2018 в Испании в дополнительное время уступили команде Аргентины.

Основное время встречи завершилось ничьей — 1:1. После двух таймов, которые длились по 40 минут, команды провели два дополнительных тайма по 10 минут.

Решающий мяч аргентинцы забили во втором овертайме.

Отметим, что с 81-й минуты российская команда играла в меньшинстве после того, как полузащитник Геннадий Киселёв получил красную карточку.

Чемпионат
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.