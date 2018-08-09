Илья Геркус подписался в инстаграме на Антони Модеста, которым ранее интересовался "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подписался на инстаграм экс-форварда "Тяньцзинь Цюанзянь" Антони Модеста.Ранее в СМИ появилась информации о том, что "Локомотив" ведет переговоры с Модестом о заключении контракта.