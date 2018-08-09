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Илья Геркус подписался в инстаграме на Антони Модеста, которым ранее интересовался "Локомотив"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подписался на инстаграм экс-форварда "Тяньцзинь Цюанзянь" Антони Модеста.

Ранее в СМИ появилась информации о том, что "Локомотив" ведет переговоры с Модестом о заключении контракта.
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 13:09
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№4 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:20) #
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online

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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
И что? А я подписался но новости ММА в вк. Вам интересно?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: hulio ссср (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
alexpyat,

"Геркус гей, как вся движуха..."
Должен что-то пиарить всё время. Но получается, что пиарит он в основном себя.
Регистрация: 11.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сомневаюсь, что Модест пригодится - непонятно какой он сейчас. В последнее время перед покупками модно в инстаграме подписываться? Или нынче подписка в инстаграмме является предварительным договором?))
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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