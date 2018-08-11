Новости партнеров

Андрей Аршавин: у меня было предложение от "Барселоны", но я выбрал "Арсенал"

Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин сказал, что до перехода из "Зенита" в "Арсенал" у него было предложение от "Барселоны".

"У меня было предложение от "Барселоны", но я сделала выбор в пользу АПЛ.

В принципе, "Арсенал" – это тоже большой клуб, поэтому причина того, что у меня не все получилось в Англии точно не в этом", - сказал Аршавин.

Prosport.kz
Теги: Аршавин Барселона Арсенал
Сегодня, 10:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.