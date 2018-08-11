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Евгений Кафельников: игра "Спартака" - просто отстой!

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал победу над "Анжи" (1:0).

"Плохо играл "Спартак". Никаких мыслей, ничего не прослеживалось. Просто отстой! Гол Зе Луиша и победа 1:0? Ну девятерых как можно не обыграть? Первое удаление по делу, а второго не видел", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Анжи
Вчера, 23:51
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6
(3)
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем каментов бомжей, особенно после Минска.
Давайте давайте smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:13) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сам дурак ... ))) Не видел , но осуждаю !!!
Как же достали такие горе - болельщики из стана бывшие звезды российского спорта ...сам то у Сампраса взять гейм за счастье было ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:10) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждёшь Червиченко, суют Кафельникова,- разочарованно подумали свиньи. unamused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 00:02) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жень,займись лучше воспитанием дочери..Ага!:)
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 00:00) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а второго не видел", - цитирует Кафельникова


Заткните уже этого Кафеля.. Нашелся псевдоболельщик..
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Мне, как самому авторитетному фанату дрезинщиков (.т.е. стухи с рамонами преклоняются предо мной), понравилась.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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