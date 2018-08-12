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"Оренбург" - "Локомотив": Смолов - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Локомотива" на матч 3-го тура чемпионата России.

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.

Запасные: Довбня, Руденко, Малых, Шахов, Кулишев, Попович, Мишкин, Чуканов.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов.

Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фарфан, Эдер.
Теги: Оренбург Локомотив
Сегодня, 13:18
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№13 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:20) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tantara
Цитата: СуперШтангист
л, но возможность попадания в ЛЧ реально глупо.

Глупо попасть в ЛЧ, или не попасть?

Глупо слить ЛЧ и свои же бонусы (в ЛЕ они "неощутимы", для футболистов РПЛ)
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 14:17) #
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online

Цитата: СуперШтангист
л, но возможность попадания в ЛЧ реально глупо.

Глупо попасть в ЛЧ, или не попасть?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tantara
Цитата: СуперШтангист
У вас посложнее, в Спартаке постоянный "раздрай".

Все сложно. Всегда. Слишком большое имя СПАРТАК

Цитата: СуперШтангист
Да и сливаться с ЛЧ как-то глупо,

Да причем тут глупо или не глупо?? Ты думаешь есть хоть один человек кто в Спартаке и болеет за этот клуб не хочет ЛЧ?
Все хотят. Но, есть ли силы туда попасть? Я всегда обьективен, если не глумлюсь над теми кто болеет против.


ЛЧ даёт несравнимо больше денег.
Я про "настроение" Фернандо говорил.
Ладно бы он ЛЕ сливал, но возможность попадания в ЛЧ реально глупо.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 14:14) #
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online

Цитата: СуперШтангист
Я про "настроение" Фернандо говорил.

А я про Спартак


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№9 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 13:54) #
  • -3
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online

Цитата: СуперШтангист
У вас посложнее, в Спартаке постоянный "раздрай".

Все сложно. Всегда. Слишком большое имя СПАРТАК

Цитата: СуперШтангист
Да и сливаться с ЛЧ как-то глупо,

Да причем тут глупо или не глупо?? Ты думаешь есть хоть один человек кто в Спартаке и болеет за этот клуб не хочет ЛЧ?
Все хотят. Но, есть ли силы туда попасть? Я всегда обьективен, если не глумлюсь над теми кто болеет против.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tantara
Цитата: СуперШтангист
Он жопу рвал, чтобы на ЧМ-2018 попасть

Не поспоришь.
Есть предательские мысли и на счет нашего Фернандо..Как=то он сник..Хотя в прошлом году он пару раз решал матчи

У вас посложнее, в Спартаке постоянный "раздрай".
Да и сливаться с ЛЧ как-то глупо, с ЛЕ я бы ещё понял.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: СуперШтангист
Он жопу рвал, чтобы на ЧМ-2018 попасть

Не поспоришь.
Есть предательские мысли и на счет нашего Фернандо..Как=то он сник..Хотя в прошлом году он пару раз решал матчи

Цитата: Гастэряну
tantara,
подтверждаешь звание "самый тупой молдавашка"? тебе это удается.

После тебя ? гастарянуну laughing

Ты жену то видишь где она, или отправил в Москву на заработки ? Или она у тебя в италии подробатывает? А, гастаряну? laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№6 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Ох фарфан обидеться ....

А уж как себя чувствует Эдер после покупки Феди, ОГОНЬ
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:37) #
  • -2
  •  (4)

Батька,
Фрфан свое сделал,попал на чемпионат мира . Сейчас. Не думаю что будет на том же уровне .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Батька
Ох фарфан обидеться ....

Он жопу рвал, чтобы на ЧМ-2018 попасть, а теперь ему насрать на дрезину до 2022 года.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (3)

tantara,
подтверждаешь звание "самый тупой молдавашка"? тебе это удается.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 13:34) #
  • -4
  •  (8)
online

Нет сомнений, что разукрашенный клоун, который обосрал на пару с клоуном из цска который за 5 лет так и не научился по русски говорить, все усилия сборной России на ЧМ, начнет забивать за лошар.
Стоит признать, лохудры приобрели футболиста который способен забивать. Забивать в играх анжи енисеии и тому подобной футбольной швали. Он это может.
Судя по всему, он как паренек-дуралей. Это временно.
То что его никогда больше не ждут гранды в европе-это факт.
Но зачем ему европа? Тут не плохо кормят, если брать за материальный аспект..кутаКрба(где этот петух?) подтвердит..
В Спартаке он не заиграл бы. Спартак специфический клуб , с крутыми традициями, чего нет у других клубов на постсоветском пространстве кроме Динамо Киева.

Если отступить от лирики, то я лично болеющий за Спартак, уверен, что у этого вальта получится в Локо. Это его последний большой шанс в футболе.
Все правильно. Как не крути. Столица, даже если это пятое колесо..Лично этому дураку удачи . Но не с Великим Спартаком. Аминь.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:29) #
  • -3
  •  (5)

Ох фарфан обидеться ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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