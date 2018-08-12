"Оренбург" - "Локомотив": Смолов - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Локомотива" на матч 3-го тура чемпионата России.: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.Запасные: Довбня, Руденко, Малых, Шахов, Кулишев, Попович, Мишкин, Чуканов.Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов.Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фарфан, Эдер.