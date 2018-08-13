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Олег Фоменко: Игнатьев сыграл хорошо. Если бы забил, было бы отлично

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч! Премьер" прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в третьем туре чемпионата России

- Как оцените игру Игнатьева?

- Сыграл хорошо. Если бы забил, было бы отлично. В целом он весь матч старался, напрягал оборону "Уфы", но забить не получилось. Ари - очень хорошего уровня футболист. Согласен, что с ним игра стала лучше смотреться.
Теги: Фоменко Краснодар Уфа
Сегодня, 19:46
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Уверенности, куража пока Игнатьеву не хватает, все таки ранее больше на замену выходил, да и то не всегда...А сейчас ответственность, основной форвард команды..Выдержит, назабивает еще, нет..закончит ФНЛ в лучшем случае...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Старательная посредственность как и Обляков в Уфе пока, далее ......................
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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