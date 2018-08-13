Олег Фоменко: Игнатьев сыграл хорошо. Если бы забил, было бы отлично

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч! Премьер" прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в третьем туре чемпионата России- Сыграл хорошо. Если бы забил, было бы отлично. В целом он весь матч старался, напрягал оборону "Уфы", но забить не получилось. Ари - очень хорошего уровня футболист. Согласен, что с ним игра стала лучше смотреться.