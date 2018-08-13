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Агент: Дзюба мог бы забить не меньше 50 голов за "Галатасарай" в Турции
Турецко-немецкий агент Нинмар Акджан оценил возможность перехода в "Галатасарай" нападающего Артема Дзюбы.
"Галатасарай" сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если "Зенит" отпустит Артема Дзюбу в "Галатасарай" на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.
Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов", - цитирует Акджана Sport24.
"Галатасарай" сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если "Зенит" отпустит Артема Дзюбу в "Галатасарай" на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.
Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов", - цитирует Акджана Sport24.
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