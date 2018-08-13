Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент: Дзюба мог бы забить не меньше 50 голов за "Галатасарай" в Турции

Турецко-немецкий агент Нинмар Акджан оценил возможность перехода в "Галатасарай" нападающего Артема Дзюбы.

"Галатасарай" сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если "Зенит" отпустит Артема Дзюбу в "Галатасарай" на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов", - цитирует Акджана Sport24.
Теги: Дзюба Галатасарай Зенит
Сегодня, 21:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(2)
№14 Написал: mifodya Москва (Сегодня, 22:44) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Fen
Громкое заявление. Мог бы забить, а мог бы и не забить. Мог бы сделать так, чтобы забили другие.

Пошла реклама...
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
№13 Написал: Fen (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Громкое заявление. Мог бы забить, а мог бы и не забить. Мог бы сделать так, чтобы забили другие.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно, но при условии что тренером будет Черчесов.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
будут даже готовы платить ему зарплату.

Ого!
Деньгами? Не продукцией?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: casabl (Сегодня, 22:02) #
  • -1
  •  (1)

только 48.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:02) #
  • -1
  •  (1)

Нет понятно, у парня спартаковская школа и всё же пятьдесят многовато
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

Ничего себе! Зарплату платить? Ну тогда обязательно нужно ехать, какая диковина
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№7 Написал: 1111111111 (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (0)

))))))))))))))))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (4)


[right][/right]
Цитата: Савелий
В Турции играют без вратарей?)

Видимо Зенит в этот турецкий чемпионат решил и Лодыгина пристроить.Вот тогда и будет кому забивать Дзюбе
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 21:24) #
  • +4
  •  (6)

В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов

И это только за матч
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
100 что мелочится


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

даже?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (3)

Да ну нах. Не меньше 100, а по хорошему и все 150 , за сезон.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:19) #
  • +3
  •  (5)
online

В Турции играют без вратарей?)
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.