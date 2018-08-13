Курбан Бердыев: со временем "Зенит" будет командой топ-уровня

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1)."Думаю, пропущенный мяч — следствие потери концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня, использующие минимальные возможности. Считаю, со временем "Зенит" таковой будет. В том эпизоде они достаточно хорошо сыграли. Ну а в целом от игры своей команды есть удовлетворение, но нам немного не хватает замен, которые могли бы усилить игру. Сразу две травмы немного выбили из колеи, и молодёжь, которая вышла, пока ещё не соответствует уровню. Но что есть, то есть.Известно ли, насколько серьёзны повреждения у Кудряшова и Бухарова? Нет, сегодня ещё нет. Завтра только выяснится.Мы идём к тому, чтобы наша игра была более цельной. Есть ещё много недочётов, но команда к этому идёт. Благодарен ребятам, в любой ситуации они играют до конца. Это самое важное", — сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер“.