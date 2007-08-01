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Канчельскис: чемпионат России с каждым годом все хуже и хуже

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал "Спартак" после вылета красно-белых из Лиги чемпионов.

"Позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому "Динамо" 0:4.

"Спартак" сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов", — сказал Канчельскис.

Спорт-Экспресс
Теги: Канчельскис
Сегодня, 08:48
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15
(1)
№15 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Не футболом единым. Крым НЯШ остальное не важно

Тебе,похоже ,кроме НЯШ и сказать нечего.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№14 Написал: Serg-din Москва (Сегодня, 09:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
И с каждым годом всё меньше вероятность того, что г-н Канчельскис кому-либо в этом чемпионате будет нужен
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№13 Написал: suvirinimas (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (0)

Пока существует лимит на легионеров мы не будем иметь ни сильных клубов, ни сильной сборной. Паспортисты будут почевать на лаврах и получать боснословные деньги. Этого не могут понять в РФС или они это делают умышленно разваливая российский футбол.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№12 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 09:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат наш - полное говно, в туре можно смотреть от силы 2 матча, да и то не факт, что угадаешь, какие. Ну и как смотреть... пытаться.
Видимо, было решено, что футбол наш уже достаточно крут, чтобы делать его трансляции платными. Кто платит, поделитесь, есть за что?


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:43) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: molot327
Вот тебе расклад по занимаемым местам чемпионатом России на основании коэффициентов УЕФА за крайние одиннадцать сезонов:
2007/08 - 6 место
2008/09 - 6 место
2009/10 - 6 место
2010/11 - 6 место
2011/12 - 7 место
2012/13 - 8 место
2013/14 - 7 место
2014/15 - 7 место
2015/16 - 7 место
2016/17 - 6 место
2017/18 - 6 место
Это объективные данные, а не сопли и слюни, которые распускают всякие плакальщики.

Так может это чемп Португалии так сильно просел, а не российский поднялся? Не думал об этом?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№10 Написал: Repehko (Сегодня, 09:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Канчельскис в большинстве выдает правильные тезисы. laughing
Регистрация: 11.10.2017 [жалоба]
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel

Цитата: molot327
На сегодняшний день по спортивным показателям чемпионат России шестой в Европе


Т.е. чемпионат РФ все лучше и лучше становится с каждым годом


Вот тебе расклад по занимаемым местам чемпионатом России на основании коэффициентов УЕФА за крайние одиннадцать сезонов:
2007/08 - 6 место
2008/09 - 6 место
2009/10 - 6 место
2010/11 - 6 место
2011/12 - 7 место
2012/13 - 8 место
2013/14 - 7 место
2014/15 - 7 место
2015/16 - 7 место
2016/17 - 6 место
2017/18 - 6 место
Это объективные данные, а не сопли и слюни, которые распускают всякие плакальщики.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: kuzz
Юрец надо было облезлого кота и теплотрассу на эмблему вешать, должна ведь быть гармония, картинка олицетворяет футбол

Реализм в первую очередь.Чем страшнее тем моднее. А куй ли этот нелепый медведь-пыль в глаза мировому сообществу.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Да, Спартак Карреры очень и очень жидкий. То сыграют ярко на эмоциях, а то и просто провалят матч....и это уже почерк этого Спартака.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
Юрец надо было облезлого кота и теплотрассу на эмблему вешать, должна ведь быть гармония, картинка олицетворяет футбол
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№5 Написал: aulex Milano (Сегодня, 09:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Интер»
у империи другие приоритеты, а вовсе не футбол.солдат надо растить, пушечное мясо нагуливать,воровать по мере сил, а не шары катать!


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:03) #
  • 0
  •  (4)

Зато какой красивый новый медведь, господа. Медведь-овсянник суровое существо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:00) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: molot327
На сегодняшний день по спортивным показателям чемпионат России шестой в Европе


Т.е. чемпионат РФ все лучше и лучше становится с каждым годом
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 08:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
На сегодняшний день по спортивным показателям чемпионат России шестой в Европе.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 08:55) #
  • -2
  •  (6)
online

наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом

Не футболом единым. Крым НЯШ остальное не важно
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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