Канчельскис: чемпионат России с каждым годом все хуже и хуже

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал "Спартак" после вылета красно-белых из Лиги чемпионов."Позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому "Динамо" 0:4."Спартак" сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов", — сказал Канчельскис.