"Сегодня мы проявили характер, командный дух. Ребята, которые вышли на замену, смогли усилить, перевернуть игру. Холодный анализ тяжело сделать. Ничья не устраивала ни одну из команд", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Сегодня, 18 мая, "Краснодар" в гостях сумел вырвать победу у "Сочи" в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 3:2. Напомним, что команда Мурада Мусаева уступала до 85-й минуты. Победный гол гости забили на первой добавленной к основному времени встречи минуте. Таким образом краснодарцы набрали 53 очка и располагаются на данный момент на втором месте в турнирной таблице.
Мусаев - о победе над "Сочи": ребята, которые вышли на замену, смогли перевернуть игру
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Сочи" в матче 29-го тура РПЛ (3:2).
Фото: "Известия"