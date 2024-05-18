Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
4 - 1 4 1
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Сочи
2 - 3 2 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 2 0 2
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Хайденхайм
4 - 1 4 1
КёльнЗавершен
Вердер
4 - 1 4 1
БохумЗавершен
Айнтрахт
2 - 2 2 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Хоффенхайм
4 - 2 4 2
БаварияЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
МайнцЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
ДармштадтЗавершен
Штутгарт
4 - 0 4 0
Боруссия МЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен

Мусаев - о победе над "Сочи": ребята, которые вышли на замену, смогли перевернуть игру

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Сочи" в матче 29-го тура РПЛ (3:2).
Фото: "Известия"
"Сегодня мы проявили характер, командный дух. Ребята, которые вышли на замену, смогли усилить, перевернуть игру. Холодный анализ тяжело сделать. Ничья не устраивала ни одну из команд", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Сегодня, 18 мая, "Краснодар" в гостях сумел вырвать победу у "Сочи" в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 3:2. Напомним, что команда Мурада Мусаева уступала до 85-й минуты. Победный гол гости забили на первой добавленной к основному времени встречи минуте. Таким образом краснодарцы набрали 53 очка и располагаются на данный момент на втором месте в турнирной таблице.

Мурад Мусаев Краснодар Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится