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Нападающий "Зенита" Сергеев: паники нет. Работаем дальше

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Форвард "Зенита" Иван Сергеев рассказал об атмосфере в команде.
Фото: РИА Новости
"Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет. Самое главное, что эмоционально сейчас будет только позитив. Работаем дальше. Конечно, победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата", - цитирует Сергеева ТАСС.

На данный момент "Зенит" занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 51 очко в 28 сыгранных матчах и отстают от московского "Динамо", лидирующего в чемпионате, на пять баллов. Завтра, 19 мая, "сине-бело-голубые" сыграют в гостях против "Ахмата". Игра состоится в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени. В случае победы команда Сергея Семака сократит отставание от "Динамо" до 2 очков.

Иван Сергеев Зенит
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