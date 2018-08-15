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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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01:42
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
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00:41
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (7)
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (7)
00:28
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (11)
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (11)
00:24
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (14)
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (14)
00:16
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (8)
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (8)
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Вчера, 22:33
Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей (2)
Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей (2)
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Вчера, 21:38
Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды (11)
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В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов
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"Зенит" отказался отдать Дриусси в аренду в "Сампдорию"
Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство "Зенита" отклонило предложение "Сампдории" относительно аренды Себастьяна Дриусси.
По информации источника, питерский клуб готов расстаться с Дриусси только в том случае, если "Сампдория" выразит готовность осуществить полноценный трансфер.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист хочет покинуть "Зенит" и уже направил руководству сине-бело-голубых трансферный запрос.
По информации источника, питерский клуб готов расстаться с Дриусси только в том случае, если "Сампдория" выразит готовность осуществить полноценный трансфер.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист хочет покинуть "Зенит" и уже направил руководству сине-бело-голубых трансферный запрос.
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