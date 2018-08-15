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"Зенит" отказался отдать Дриусси в аренду в "Сампдорию"

Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство "Зенита" отклонило предложение "Сампдории" относительно аренды Себастьяна Дриусси.

По информации источника, питерский клуб готов расстаться с Дриусси только в том случае, если "Сампдория" выразит готовность осуществить полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист хочет покинуть "Зенит" и уже направил руководству сине-бело-голубых трансферный запрос.
Теги: Зенит Сампдория Дриусси
Сегодня, 09:11
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