Сергей Прядкин: если мы хотим делать шоу, почему бы не вернуть Саввиди в РПЛ?

Президент РПЛ Сергей Прядкин признался, что хотел бы привлечь президента ПАОК Ивана Саввиди в чемпионат России."Мы сегодня на стадионе с другими людьми разговаривали о Саввиди. Почему бы нам не завлечь такого бизнесмена к нам? Хотя в свое время он уже содержал в России две команды.Мы хотим делать шоу, привлекать болельщиков, но это и большая затратная часть. Поэтому должна быть не только любовь к футболу, но и выгода. С Саввиди пока не общался", – сказал Прядкин.