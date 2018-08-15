Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Прядкин: если мы хотим делать шоу, почему бы не вернуть Саввиди в РПЛ?

Президент РПЛ Сергей Прядкин признался, что хотел бы привлечь президента ПАОК Ивана Саввиди в чемпионат России.

"Мы сегодня на стадионе с другими людьми разговаривали о Саввиди. Почему бы нам не завлечь такого бизнесмена к нам? Хотя в свое время он уже содержал в России две команды.

Мы хотим делать шоу, привлекать болельщиков, но это и большая затратная часть. Поэтому должна быть не только любовь к футболу, но и выгода. С Саввиди пока не общался", – сказал Прядкин.

Чемпионат
Теги: Саввиди Прядкин
Сегодня, 09:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Fen (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Содержать клуб в маленькой теплой Греции - совсем не то же самое, что в России. Абсолютно разные расходы на разъезды, на поддержание стадиона и иной инфраструктуры.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (0)
online

Чтобы он опять кинул кого-нибудь?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.