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Александр Головин: после тренировок в "Монако" все ребята во льду стоят

Новичок "Монако" Александр Головин отметил уникальность тренировок главного тренера монегасков Леонарду Жардима.

– Чем "Монако", в позапрошлом сезоне дошедший до полуфинала Лиги чемпионов, изнутри больше всего отличается от России?

– Во всем. Как люди походят к тренировкам, с какой самоотдачей работают до начала занятий, в тренажерном зале, как относятся к восстановительным мероприятиям. Много упражнений в тренажерном зале я у нас не видел вообще никогда. После тренировок все ребята во льду стоят. Отношение к массажу, мне кажется, более серьезное.

– Вы уже поняли, в чем уникальность Леонарду Жардима? Что делает его таким особенным тренером, который столь здорово умеет развивать молодежь?

– Понял, что у него очень интересные тренировки. Работал с командой, получается, два дня, и даже за такое короткое время увидел очень много новых для себя упражнений. Да вся тренировка была непохожа на занятие у любого тренера, с которым я работал до сих пор!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин Монако
Сегодня, 18:15
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наших "звёзд" надо на экскурсию возить, вот хотя бы в Монако!
Чтобы видели, каким трудом достаются деньги настоящим футболистам!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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