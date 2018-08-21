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Александр Максименко: можно сказать, у меня два тренера. Ребров вносит огромный вклад

Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал о своём конкуренте за место в основе Артёме Реброве.

— Артем Ребров — добрейший человек. Он всегда поддержит, поможет и подскажет, если я что-то неправильно делаю. О нём могу сказать только положительное. Помню, когда я дебютировал в матче на Кубок России, перед игрой сильно мандражировал. Подошел к Артему, а он говорит: "Играй в свою игру. Покажи, что умеешь. Ничего не выдумывай". Поддержал и дал советы. Если какая-то проблема, я могу ему спокойно написать, — сказал Максименко в эфире "Спорт ФМ".

— Какой удар был самым сложным? Мамаева. Быстрая атака была, нужно было сориентироваться. Конечно, когда тренер доверяет, появляется уверенность. Но никто мне не гарантирует место в основе. У меня, можно сказать, два тренера. Ребров вносит огромный вклад в мои тренировки, всегда подсказывает. У нас хорошая атмосфера, — цитирует Максименко официальный сайт "Спартака".
Теги: Максименко Спартак Ребров
Сегодня, 11:26
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