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"Матч ТВ" не покажет игры "Рубин" - ЦСКА и "Спартак" - "Динамо" на общедоступном канале

Субхолдинг "Матч" в очередной раз не поставил в эфир федерального "Матч ТВ" центральные встречи тура.



На общедоступном канале зрители смогут увидеть противостояния "Арсенала" с "Ростовом" (пятница, 19.25) и "Локомотива" с "Анжи" (воскресенье, 18.55). Таким образом, встречи "Рубин" - ЦСКА, "Спартак" - "Динамо" и другие матчи 5-го тура чемпионата России будут показаны только на канале "Матч Премьер".
Теги: Матч ТВ Спартак Динамо
Сегодня, 15:46
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№46 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 18:14) #
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online

Принципиально Матч-Премьер не буду подключать.
Одно дело - конкурентная борьба, чтобы человек сам захотел подключиться (качество картинки, проф.комментарии и эксперты и т.д.) и совсем другое вот это вынуждаловка - "либо платите, либо вообще смотреть не будете"...Пусть сидят и сами смотрят, "популяризаторы футбола", ёлки-зелёные...


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
№45 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:46) #
  • +3
  •  (3)
online

Сейчас 219, а будет 1219, аппетит приходит во время еды. Будем стримить.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№44 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:44) #
  • +4
  •  (4)

Это было понятно....когда славный РФПЛ подписал контракт с ТАНДЕБУКИ...она же бизнес СУКА...теперь на ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ.....ЕНИСЕЙ И ОРЕНБУРГ....спасибо....этой СУКИ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№43 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:36) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
и где его найти великий зенит?у нас в чемпе есть зенытик какой-то зачуханный.но его показывать,пнятно,глупо.а великого зенита нет.тч оставь свои фантазии и смотри енисей с анжи.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№42 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 17:34) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Огромная доля болельщиков - люди старшего возраста, живущие далеко от не только от Москвы, но и от больших городов в принципе. Для них, во-первых, 219 руб не чепуха, а во-вторых, часто даже физически нет возможности подключить этот канал.
Пока мне неясна политика в сфере футбола, с одной стороны мы кричим на каждом углу, что надо поднимать футбол, вот наконец-то чм помог нам повысить посещаемость и т.д, с другой стороны - просто отрубаем мало-мальски смотрибельный футбол, ставим в эфир откровенное говно и ждем отдачи...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№41 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Черти!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№40 Написал: Apant1 (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (5)

Молодцы, если я не буду смотреть футбол, у меня появится время подумать куда деваются наши деньги от продажи нефти и газа, да и всего остального, почему деньгами от их продажи распоряжаются единицы в своих интересах. Правильно не показывайте нам футбол, мы умнее станем) Гении мля, сейчас кто то побежит ваше сраное нтв крест покупать
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№39 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AnK.
А кому интересно смотреть этот отстой: "Анжи","Енисей","Крылья"?

... Спартак, ЦСКА, ЛОКО... только Великий Зенит надо показывать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№38 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Удивили) Матчи Зенита еще ни один из 4-х не показали на общедоступном...
Судя по тому, какие матчи показывают - то матчи команд первой условной восьмерке будут показывать по минимуму - чтобы народ покупал платные трансляции.

У меня например ужасная скорость интернета (и ее не увеличить), у меня нет возможности поставить тарелку не по финансовым причинам. Значит по факту меня, как обычного болельщика лишили футбола. Все в пагоне за деньгами.

и еще. Тем, кто говорит, что платные трансляции это нормально... Окей - соглашусь, но тогда будьте любезны избавить меня от просмотра кучи рекламы - ведь я плачу за трансляцию и не хочу смотреть весь ваш рекламный бред!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№37 Написал: Parshin (Сегодня, 17:10) #
  • +6
  •  (10)

Футбол смотрят не только в 13 городах, представленных в Премьер-лиге! В России, напомню всего 1.100 городов и еще десятки тысяч поселков и сел, где не всюду доступно организовать просмотр российского футбола по платным каналам...
Таким образом, миллионы людей отсекаются от российского, отечественного футбола, взамен народу предлагают по общедоступным российским телеканалам - бесплатно футбол зарубежных стран - в основном западных стран НАТО...
Как это все понимать, как это все называется???
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№36 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Столице и региональным центрам есть альтернатива - интернет. А вы попробуйте в зажопье посмотреть со скоростью кобылы. С чем постоянно и сталкиваюсь, если не дома.

Цитата: Батька
я не видел тоже но анонсировали что то такое .... я всю подключил весь пакет )

да нее. на триколоре такого нет. к единому подключаешься на месяц в полном объеме.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№35 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 17:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Матч тв это госканал? Какого хрена не показывают наш футбол.
Уроды
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№34 Написал: Батька (Сегодня, 17:00) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: MAG554
что то не видел такую услугу. у меня триколор

я не видел тоже но анонсировали что то такое .... я всю подключил весь пакет Билайн ТВ
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№33 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Все для народа.... Гадье.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№32 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Ну смешно же .... там есть функция за 75 рублей в месяц .... чисто свой клуб выбрать кому 219 дорого .... 4 матча за 75 рублей !!

что то не видел такую услугу. у меня триколор
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№31 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин может хватит уже эту фигню обсуждать,ну неужели тяжело заплатить 219 рублей в месяц и смотреть не париться.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№30 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Paolo_Di_Canio
Месячная подписка по стоимости как пачка нормальных сигарет или бутылка дешевой водки.
А выбор каждый сам для себя сделает.


тут принципиально, я могу оплатить, проблем нету, но П*издец, большая страна, АНГЛИЮ показывают, а ЧР не могут, единственное радио и то прикрывают, просто зажрались все........
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№29 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:49) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вот поэтому и повышаю пенсионный возраст.
Вороют и вороют, а казна-то не резиновая!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№28 Написал: Батька (Сегодня, 16:48) #
  • -4
  •  (12)

Что ноют все ну 219 рублей мля и 32 матча в месяц смотрите епать ... это рублей по 6-7 за матч ))) вы что люди сума сошли ? да даже у кого зарплаты там маленькие 30-40 тысяч но 200 то рублей выделить не проблема я думаю ... меньше пива выпьете на 1 бутылку (Guinness с азотной капсулой - пена за пол минуты уходит ... ) !!

Ну нет у вас цифрового тв или доступа к нему, тарелку не хотите ставить ... смотрите в баре - кружку пива заказал и сидишь 90 минут смакуешь smile

Ну смешно же .... там есть функция за 75 рублей в месяц .... чисто свой клуб выбрать кому 219 дорого .... 4 матча за 75 рублей !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№27 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 16:45) #
  • +4
  •  (4)

Зато чемпионат мира провели,как это его показали на бесплатных каналах?!Вот бы огребли денег,срать рублями скоро начнут!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№26 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (5)

Да абсолютно у всех провайдеров сейчас этот канал идёт без привязок к каким либо пакетам.
А цена просто смехотворная.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№25 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Месячная подписка по стоимости как пачка нормальных сигарет или бутылка дешевой водки.
А выбор каждый сам для себя сделает.

Верно, просто никто об этом не задумывается.
Лично мне пришлось изменить тариф на телефоне с большим трафиком, и то ворчу, а ведь это те же самые вонючих 200 рублей.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№24 Написал: Parshin (Сегодня, 16:38) #
  • +1
  •  (5)

Футбол в немалой степени ориентирован на молодежь, но у многих из них просто нет реальной возможности смотреть Российский Футбол за плату.
Нужно все-таки иметь в виду, что у нас в стране несколько миллионов безработных, более 20 миллионов находятся за чертой бедности - десятки миллионов не могут позволить себе по разным причинам иметь такую роскошь, как "платный российский футбол", в невероятно огромной по территории стране не всюду доступен интернет...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Месячная подписка по стоимости как пачка нормальных сигарет или бутылка дешевой водки.
А выбор каждый сам для себя сделает.

а где ее дают без основного пакета?и не везде есть возможность подключить цифровое\интерактивное тв.значит,нужно брать еще тарелку с ресивером.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: pisto (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Позор! Как "Динамо" не показать?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№21 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (8)

*** надоело, все для себя, а не для народа, уже подбешивать начинает...... пора власть менять к чертям собачим!!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№20 Написал: AnK. (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А кому интересно смотреть этот отстой: "Анжи","Енисей","Крылья"?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№19 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:20) #
  • -7
  •  (17)

Месячная подписка по стоимости как пачка нормальных сигарет или бутылка дешевой водки.
А выбор каждый сам для себя сделает.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№18 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:20) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, нафига показывать росссиянам их команды - да за бесплатно! Лучше показывать бесплатно мачти Английской и прочих лиг... наим же это интереснее! ВОТ УРОДЫ.

Конченые уроды...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№17 Написал: spm-975 kastoria (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так, вместо того чтобы показывать топовые игры,популяризируя Российский футбол,эти странные люди из матч тв показывают не очень интересные игры,которые мало кто смотрит...


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Спартак-это сила,Спартак-это класс,кто так не считает,то тот.. не за нас!
Регистрация: 3.06.2011 [жалоба]
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