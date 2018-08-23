В 1/16 финала Кубка России прошли 9 клубов ПФЛ – это рекорд

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:07
Кэтэлин Карп: знаем, что "Ренджерс" возглавляет Джеррард, но ведь сейчас он не выходит на поле
Кэтэлин Карп: знаем, что "Ренджерс" возглавляет Джеррард, но ведь сейчас он не выходит на поле
10:35
Тина Канделаки спродюсировала для СТС сериал о футболе, в котором отказался сниматься Уткин (4)
Тина Канделаки спродюсировала для СТС сериал о футболе, в котором отказался сниматься Уткин (4)
10:04
Александр Васютин: конечно, одноклубники по "Сарпсборгу" шутили, что победа "Зенита" 8:1 - чистый договорняк (1)
Александр Васютин: конечно, одноклубники по "Сарпсборгу" шутили, что победа "Зенита" 8:1 - чистый договорняк (1)
09:15
Игрок киевского "Динамо" был облит пивом за празднование гола перед болельщиками "Аякса" (видео) (6)
Игрок киевского "Динамо" был облит пивом за празднование гола перед болельщиками "Аякса" (видео) (6)
08:58
Андрей Канчельскис: сейчас у "Зенита" особо нет соперников. Борьбу может навязать только "Спартак" (12)
Андрей Канчельскис: сейчас у "Зенита" особо нет соперников. Борьбу может навязать только "Спартак" (12)
08:07
17-летний малийский нападающий, которым интересовались "Реал" и "Барселона", пополнит ЦСКА (фото) (13)
17-летний малийский нападающий, которым интересовались "Реал" и "Барселона", пополнит ЦСКА (фото) (13)
00:11
Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который всё же посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (7)
Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который всё же посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (7)
Вчера, 23:09
Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем (7)
Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем (7)
Вчера, 23:03
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
Вчера, 22:42
В Кирове изготовили глиняную фигурку Артёма Дзюбы (1)
В Кирове изготовили глиняную фигурку Артёма Дзюбы (1)
Вчера, 22:10
Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту игры с "Шинником" (10)
Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту игры с "Шинником" (10)
Вчера, 22:07
Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео) (3)
Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео) (3)
Вчера, 21:20
"Рубин" и Сонг достигли соглашения об отзыве иска
"Рубин" и Сонг достигли соглашения об отзыве иска
Вчера, 20:44
Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (14)
Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (14)
Вчера, 20:37
В Ростове-на-Дону к концу октября подготовят бизнес-план по окупаемости "Ростов-Арены" (3)
В Ростове-на-Дону к концу октября подготовят бизнес-план по окупаемости "Ростов-Арены" (3)
Вчера, 20:13
Почти все билеты на матч Россия - Чехия уже проданы (2)
Почти все билеты на матч Россия - Чехия уже проданы (2)
Вчера, 19:36
У канала "Футбол России" в Яндекс.Дзен уже более 3 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы!
У канала "Футбол России" в Яндекс.Дзен уже более 3 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы!
Вчера, 19:24
"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр (25)
"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр (25)
Вчера, 19:20
"Локомотив" может приобрести полузащитника "Нанта" (1)
"Локомотив" может приобрести полузащитника "Нанта" (1)
Вчера, 18:49
Эммануэль Маммана и Александр Кокорин вернулись в общую группу (6)
Эммануэль Маммана и Александр Кокорин вернулись в общую группу (6)
Вчера, 18:22
"Гронинген" отказался продавать Рицу Доана в ЦСКА (12)
"Гронинген" отказался продавать Рицу Доана в ЦСКА (12)
Вчера, 18:18
"Уфа" прилетела в Глазго (3)
"Уфа" прилетела в Глазго (3)
Вчера, 18:16
"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в Кубке России
"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в Кубке России
Вчера, 18:03
BBC - о ковровой форме "Ростова": огонь или отстой? (17)
BBC - о ковровой форме "Ростова": огонь или отстой? (17)
В 1/16 финала Кубка России прошли 9 клубов ПФЛ – это рекорд
Вчера стали известны все победители стадии 1/32 финала Кубка России. В 1/16 финала этим клубам предстоят домашние встречи с клубами премьер-лиги. В 9 из 16 пар командам элиты российского футбола будут противостоять коллективы из ПФЛ, это рекордный показатель для представителей второго дивизиона.
Все результаты, самый эпичный из которых был зафиксирован в Калуге, выглядят следующим образом:
«Луч» (Владивосток) – «СКА-Хабаровск – 0:2
«Сахалин» – «Зенит» Иркутск – 3:0
«Динамо» Барнаул – «Томь» – 0:0 (по пен. 5:4)
«Челябинск» –«Нижний Новгород» – 0:1
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Балтика» – 0:1
«Тюмень» – «Сибирь» – 2:1
«Волгарь» –«Факел» – 0:0 (по пен. 4:2)
«Сызрань-2003» – «Ротор» – 1:1 (по пен. 4:3)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Мордовия» – 1:0
«Луки-Энергия» (Великие Луки) –«Чертаново» – 0:0 (по пен. 5:4)
«Текстильщик» (Иваново) – «Химки» – 2:3
«Динамо» Брянск – «Авангард» – 1:3
«Калуга» – «Тамбов» – 4:4 (по пен. 2:4)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Сочи» – 2:1
«Чайка» (Песчанокопское, Ростовская обл.) – «Армавир» – 2:0
«Торпедо» – «Шинник» – 2:0
Также стали известны составы корзин перед жеребьёвкой 1/16 финала, которая состоится 24 августа:
Соперники для «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».
Соперники для «Зенита», «Уфы», «Арсенала» и «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».
Соперники для «Ахмата», «Рубина», «Ростова» и «Урала»: «Химки», «Сызрань-2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».
Соперники для «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Енисея» и «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).
1/16 финала Кубка России будет сыграна 26-27 сентября.
Все результаты, самый эпичный из которых был зафиксирован в Калуге, выглядят следующим образом:
«Луч» (Владивосток) – «СКА-Хабаровск – 0:2
«Сахалин» – «Зенит» Иркутск – 3:0
«Динамо» Барнаул – «Томь» – 0:0 (по пен. 5:4)
«Челябинск» –«Нижний Новгород» – 0:1
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Балтика» – 0:1
«Тюмень» – «Сибирь» – 2:1
«Волгарь» –«Факел» – 0:0 (по пен. 4:2)
«Сызрань-2003» – «Ротор» – 1:1 (по пен. 4:3)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Мордовия» – 1:0
«Луки-Энергия» (Великие Луки) –«Чертаново» – 0:0 (по пен. 5:4)
«Текстильщик» (Иваново) – «Химки» – 2:3
«Динамо» Брянск – «Авангард» – 1:3
«Калуга» – «Тамбов» – 4:4 (по пен. 2:4)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Сочи» – 2:1
«Чайка» (Песчанокопское, Ростовская обл.) – «Армавир» – 2:0
«Торпедо» – «Шинник» – 2:0
Также стали известны составы корзин перед жеребьёвкой 1/16 финала, которая состоится 24 августа:
Соперники для «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».
Соперники для «Зенита», «Уфы», «Арсенала» и «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».
Соперники для «Ахмата», «Рубина», «Ростова» и «Урала»: «Химки», «Сызрань-2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».
Соперники для «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Енисея» и «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).
1/16 финала Кубка России будет сыграна 26-27 сентября.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.