Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В 1/16 финала Кубка России прошли 9 клубов ПФЛ – это рекорд

Вчера стали известны все победители стадии 1/32 финала Кубка России. В 1/16 финала этим клубам предстоят домашние встречи с клубами премьер-лиги. В 9 из 16 пар командам элиты российского футбола будут противостоять коллективы из ПФЛ, это рекордный показатель для представителей второго дивизиона.

Все результаты, самый эпичный из которых был зафиксирован в Калуге, выглядят следующим образом:

«Луч» (Владивосток) – «СКА-Хабаровск – 0:2

«Сахалин» – «Зенит» Иркутск – 3:0

«Динамо» Барнаул – «Томь» – 0:0 (по пен. 5:4)

«Челябинск» –«Нижний Новгород» – 0:1

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Балтика» – 0:1

«Тюмень» – «Сибирь» – 2:1

«Волгарь» –«Факел» – 0:0 (по пен. 4:2)

«Сызрань-2003» – «Ротор» – 1:1 (по пен. 4:3)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Мордовия» – 1:0

«Луки-Энергия» (Великие Луки) –«Чертаново» – 0:0 (по пен. 5:4)

«Текстильщик» (Иваново) – «Химки» – 2:3

«Динамо» Брянск – «Авангард» – 1:3

«Калуга» – «Тамбов» – 4:4 (по пен. 2:4)

«Черноморец» (Новороссийск) – «Сочи» – 2:1

«Чайка» (Песчанокопское, Ростовская обл.) – «Армавир» – 2:0

«Торпедо» – «Шинник» – 2:0



Также стали известны составы корзин перед жеребьёвкой 1/16 финала, которая состоится 24 августа:

Соперники для «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».

Соперники для «Зенита», «Уфы», «Арсенала» и «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».

Соперники для «Ахмата», «Рубина», «Ростова» и «Урала»: «Химки», «Сызрань-2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».

Соперники для «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Енисея» и «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).

1/16 финала Кубка России будет сыграна 26-27 сентября.
Сегодня, 11:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Parshin (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (0)
online

БРАВО -БРАВО - БРАВО - командам ПФЛ побившим команды ФНЛ !!!
Класс показали:
"Торпедо" (Москва) - над Шинник (Ярославль)
"Волгарь" (Астрахань) - над Сибирь (Новосибирск)
"Черноморец" (Новороссийск) - над Сочи
"Динамо" (Барнаул) - над Томь (Томск)
"Нефтехимик" (Нижнекамск ) - над Мордовия (Саранск)
"Сызрань" - над Ротором (Волгоград)
"Чайка" (Ростовская обл.) - над Армавиром
"Луки" (Великие Луки) - над Чертаново (Москва)
Молодцы - Молодцы - Молодцы!!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Viper
Луки-Энергия -это хто такое?

«Луки-Энергия» (Великие Луки)

Цитата: Sergeevich
1/16 финала Кубка России будет сыграна 26-27 августа.



Вообще-то сентября

да, пардон. В августе только жеребьёвка
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (0)

Parshin,
На стадии 1/2 по две игры будет, руководство решило не допустить повторения прошлогоднего финала.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (1)
online

Луки-Энергия -это хто такое?


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (1)

Всё как у больших.
Клубы РПЛ сливают клубам ФНЛ.
Клубы ФНЛ сливают клубам ПФЛ.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (2)
online

ПОЗОР- ПОЗОР - ПОЗОР восьми командам ФНЛ,
которые не смогли переиграть команды из более низшей Лиги:
Мордовия
Томь
Ротор
Факел
Шинник
Сочи
Армавир
Чертаново
(Кстати, странно, что в некоторых парах встречались две команды ПФЛ, а в других две команды ФНЛ - это плохо!)
Просьба ко всем командам , вышедшим в 1/16 Кубка России - ДАТЬ в конце сентября настоящий бой командам Премьер-лиги, тем более, наверняка, некоторые из команд Премьер-лиги ОПЯТЬ буду "сплавлять" Кубок России - выступать не основным или вторым составом... Ждем НАКАЗАНИЯ таким командам Премьер-лиги за их неуважение к Кубку России !!!
Лозунг команд ФНЛ и ПФЛ в 1/16 Кубка России : "Побьем, как можно больше команд Премьер-лиги"!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (0)

1/16 финала Кубка России будет сыграна 26-27 августа.


flushed

Вообще-то сентября
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Volodia379
Сахалин просто мечта для клубов "вышки"! smiley

Сахалин в Томске домашние матчи играет и готов сыграть на выезде
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:30) #
  • +1
  •  (1)
online

Сахалин просто мечта для клубов "вышки"! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
о, снова Авангард может быть)
тут уж не поставишь молодняк...как назвать молодняк относительно основного состава мелких? smile


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.