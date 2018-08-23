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Sports.ru: человек, из-за которого Евсеев покинул скандальную пресс-конференцию, у нас не работает

Портал Sports.ru, чьим сотрудником представился человек, из-за которого главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев покинул пресс-конференцию после матча 1/32 финала Кубка России, заявил, что работников Sports.ru на встрече не было.

Человек задал Евсееву вопрос "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?", на который тренер попытался ответить, но после перебиваний ушёл из зала для пресс-конференций.



Портал отмечает, что на "Трибуне" - сервисе пользовательских блогов Sports.ru появился пост, анонс которого звучал так: "Блог Support Your Local Luch поссорился с Вадимом Евсеевым, но, подводя итоги игры со "СКА", постарается быть объективным".

Таким образом, скорее всего, это был один из блогеров Sports.ru, публикующих свои материалы на сайте, но не имеющий никакого отношения к редакции.
Теги: Евсеев СКА-Хабаровск Луч
Сегодня, 14:03
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№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вы тренера "Луча" видели? Там эмоции такие были, как у Бердыева в своё время. Стало быть, дыма без огня не бывает...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: командир (Сегодня, 15:18) #
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этого пацаньчика в блоге , блоке , бараке не знают?
Но по-лицу видно, Вадим его запомнил
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нахрен допускать таких неучей на конференцию, там должны быть только аккредитованные, штатные журналисты изданий.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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