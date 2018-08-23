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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Sports.ru: человек, из-за которого Евсеев покинул скандальную пресс-конференцию, у нас не работает
Портал Sports.ru, чьим сотрудником представился человек, из-за которого главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев покинул пресс-конференцию после матча 1/32 финала Кубка России, заявил, что работников Sports.ru на встрече не было.
Человек задал Евсееву вопрос "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?", на который тренер попытался ответить, но после перебиваний ушёл из зала для пресс-конференций.
Портал отмечает, что на "Трибуне" - сервисе пользовательских блогов Sports.ru появился пост, анонс которого звучал так: "Блог Support Your Local Luch поссорился с Вадимом Евсеевым, но, подводя итоги игры со "СКА", постарается быть объективным".
Таким образом, скорее всего, это был один из блогеров Sports.ru, публикующих свои материалы на сайте, но не имеющий никакого отношения к редакции.
Человек задал Евсееву вопрос "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?", на который тренер попытался ответить, но после перебиваний ушёл из зала для пресс-конференций.
Был бы Евсеев помоложе, вточил бы чуваку со Спортса. И был бы прав pic.twitter.com/QREZnEVLlH— Руслан Абушкин (@abushkin) August 22, 2018
Портал отмечает, что на "Трибуне" - сервисе пользовательских блогов Sports.ru появился пост, анонс которого звучал так: "Блог Support Your Local Luch поссорился с Вадимом Евсеевым, но, подводя итоги игры со "СКА", постарается быть объективным".
Таким образом, скорее всего, это был один из блогеров Sports.ru, публикующих свои материалы на сайте, но не имеющий никакого отношения к редакции.
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